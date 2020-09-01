«Горячая линия» по вопросам оформления документов для назначения пенсии состоится в Луганске



«Заместитель начальника управления — начальник отдела анализа и контроля за применением пенсионного законодательства управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда ЛНР Елена Косаженок проведет «горячую телефонную линию» на тему «Порядок предоставления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии (перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой) на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 по телефону: (0642) 55-14-24.

Экономика - Сегодня, 12:51 72 Пенсионный фонд в Луганске 30 сентября проведет «горячую телефонную линию» по вопросам оформления документов, необходимых для назначения пенсии. Об этом сообщили в ведомстве.«Заместитель начальника управления — начальник отдела анализа и контроля за применением пенсионного законодательства управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда ЛНР Елена Косаженок проведет «горячую телефонную линию» на тему «Порядок предоставления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии (перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой) на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.Задать вопросы можнопо телефону:Экономика - Сегодня, 12:51 72

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