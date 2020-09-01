"Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета", — рассказал Комков на пресс-конференции "О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году".

Фото: РИА НовостиПрезидента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021, передает РИА Новости.Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в Осло, еще 9 сентября направил писатель Сергей Комков.По словам академика, он внимательно следил за следованием заказного письма."В 15:07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло , и подписался один из секретарей Нобелевского комитета. После этой заявки началась буквально бешеная реакция со американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло , быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации - Трампа", — отметил писатель.