Цифровое свидетельство о рождении внедрят в Украине
В Украине внедряется цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет. Соответствующее постановление принял Кабмин на заседании 23 сентября, сообщает Правительственный портал.
«Раньше свидетельство о рождении было только в бумажном виде. Теперь документ также будет отражаться в мобильном приложении «Дія» у обоих родителей», — рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, вместе со свидетельством также будет отражаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую ??же юридическую силу, что и бумажное.
Принятое постановление определяет порядок заказа, формирование, представление и установление достоверности е-свидетельства о рождении. Также определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.
Отмечается, что скоро Минцифры запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении «Дія». Новости Украины - Сегодня, 12:36 145
«Раньше свидетельство о рождении было только в бумажном виде. Теперь документ также будет отражаться в мобильном приложении «Дія» у обоих родителей», — рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, вместе со свидетельством также будет отражаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую ??же юридическую силу, что и бумажное.
Принятое постановление определяет порядок заказа, формирование, представление и установление достоверности е-свидетельства о рождении. Также определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.
Отмечается, что скоро Минцифры запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении «Дія». Новости Украины - Сегодня, 12:36 145
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