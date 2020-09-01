ВСУ проведут день донора из-за роста небоевых потерь в зоне "ООС" – Народная милиция

Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" решило провести день донора из-за роста небоевых потерь в подразделениях, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он отметил, что "в связи с возросшим количеством небоевых потерь в подразделениях ОТГ "Север", возникающих в результате подрывов военнослужащих на своих минах и неуставных взаимоотношений, медицинские подразделения и лечебные учреждения в зоне "ООС" испытывают острый дефицит крови, необходимой для оказания помощи пострадавшим боевикам".

"В целях формирования банка крови, командующий оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" (полковник Алексей) Шандар принял решение в подчиненных подразделениях провести день донора. Командирам подразделений приказано для сдачи крови привлечь от каждой роты не менее пяти человек", - проинформировал Мазейкин.

Он уточнил, что "первыми принимать участие в сдаче крови будут военнослужащие 24-й бригады, где наблюдается наибольшее количество небоевых потерь: с начала текущей недели восьми военнослужащим соединения понадобилась медицинская помощь".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

24 сентября — Луганск