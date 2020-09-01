Представители властей ЛНР вручили госнаграды и грамоты машиностроителям Республики (ФОТО)

Торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя, состоялось в здании Федерации профсоюзов ЛНР. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Собравшихся в актовом зале руководителей и работников машиностроительных предприятий Республики пришли поздравить с профессиональным праздником представители властей ЛНР."Благодаря вашему высокому чувству долга, ответственности и высокому профессионализму вы полностью удовлетворяете потребности нашей Республики. В это крайне непростое время, когда по независящим от нас причинам мы не можем загружать нашу промышленность так, как нам этого бы хотелось, мы знаем, что вы сохраняете предприятия, коллективы", - сказала советник главы ЛНР Марина Филиппова.Она вручила ордена "Трудовая слава" III степени и благодарности главы ЛНР отличившимся представителям отрасли.Заместитель председателя комитета Народного Совета ЛНР по вопросам промышленной и аграрной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, транспорта и топливно-энергетического комплекса Владимир Санкин поблагодарил ветеранов-машиностроителей и действующих работников за добросовестный труд, вручив лучшим из них благодарности парламента."С гордостью говорю, что машиностроение в Республике есть, машиностроение есть благодаря вашим рукам и вашему самоотверженному труду. Я думаю, что скоро настанет то время, когда мы еще громче заявим о нашей промышленности", - отметил врио министра промышленности и торговли ЛНР Андрей Череватый.Он вручил отличившимся работникам машиностроительной отрасли благодарности Правительства ЛНР, ведомственные грамоты и благодарности."Мы с вами стоим у истоков строительства нашей Республики, мы с вами в трудных условиях начинали работу в 2014 году, мы переживали и устанавливали очередность подключения к энергоснабжению. В этих сложных условиях (трудовые) коллективы терпеливо, выдержанно, настойчиво решали вопросы запуска производств, обеспечения выплаты зарплат", - подчеркнула председатель общественного движения "Луганский экономический союз" (ЛЭС), депутат Народного Совета ЛНР Зинаида Наден и вручила благодарности движения машиностроителям.Председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Игорь Рябушкин отметил, что машиностроение играет важную роль в развитии экономики Республики. Он вручил нагрудный знак "Профсоюзная доблесть" и благодарности ФП профсоюзным активистам.День машиностроителя установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября.24 сентября — Луганск