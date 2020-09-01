ВСП задержала бойца и офицера ВСУ, прятавших оружие для продажи – Народная милиция

Сотрудники военной службы правопорядка (ВСП) совместно с СБУ задержали военнослужащего ВСУ и офицера службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады, которые прятали в тайнике в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") оружие и боеприпасы для последующей продажи. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"В населенном пункте Артемовск сотрудниками военной службы правопорядка совместно с СБУ задержан военнослужащий 24-й бригады рядовой Фуфалько, который в заброшенном доме организовал схрон, где прятал пять автоматов АК-74, более четырех тысяч патронов к ним и семь гранат РГД-5", – рассказал он.

Мазейкин добавил, что "по итогам предварительного разбирательства военнослужащий вступил в сговор с офицером службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады, который, пользуясь служебным положением, передал задержанному указанное оружие и боеприпасы с целью дальнейшей реализации".

"Боевики находятся под следствием, возбуждено уголовное дело по факту незаконной торговли оружием", – проинформировал офицер пресс-службы.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

24 сентября — Луганск