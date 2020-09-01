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Зеленский напомнил властям Белоруссии о возможном В«ответе от народаВ»

Sergey Сегодня, 14:300Новости
Зеленский напомнил властям Белоруссии о возможном В«ответе от народаВ»
Фото: Reuters
Если власти Белоруссии не найдут возможность вести диалог с народом, то этой власти не будет, считает украинский президент Владимир Зеленский, передает RT.
Об этом он сказал на брифинге в Братиславе по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат — ответ от народа. Если власть не найдёт возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Он также сказал, что Украина «всегда будет поддерживать партнёров» и останется единомышленником со всеми странами Европы.

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