Зеленский напомнил властям Белоруссии о возможном В«ответе от народаВ»

«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат — ответ от народа. Если власть не найдёт возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Фото: ReutersЕсли власти Белоруссии не найдут возможность вести диалог с народом, то этой власти не будет, считает украинский президент Владимир Зеленский, передает RT.Об этом он сказал на брифинге в Братиславе по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.Он также сказал, что Украина «всегда будет поддерживать партнёров» и останется единомышленником со всеми странами Европы.