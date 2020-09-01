"Агрофонд" в Лутугино запустил в тестовом режиме линию по производству комбикормов (ФОТО)

Государственное унитарное предприятие "Аграрный фонд" на базе своего лутугинского отделения запустило в тестовом режиме линию по производству полнорационных комбикормов. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Данный комплекс был закуплен Республикой с целью производства полнорационных комбикормов для обеспечения (кормами) производителей мяса птицы, таких как наше государственное предприятие "Региональный аграрный холдинг", - сообщила посетившая предприятие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Галина Черепаха.Она отметила, что новая линия при необходимости может производить корма для крупного и мелкого рогатого скота, а также для свиноводческих предприятий. Для этого новый цех будет использовать зерновые культуры, выращенные в ЛНР, и в перспективе обеспечит Республику собственными кормами."Сегодня у нас тестовый запуск комбикормовой линии, запускается цех по производству комбикорма. Согласно договору с подрядчиком, мы сегодня прокручиваем завод на полную производственную мощность", - проинформировал директор Аграрного фонда Иван Мареечев, уточнив, что мощности позволяют производить до 45-48 тонн готового продукта за смену.Он уточнил, что это первый государственный цех, который позволит производить дешевый, но при этом качественный, полноценный и полнорационный комбикорм: на линии установлено современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет максимально автоматизировать производство.Мареечев рассказал, что на создание новой линии ушло семь месяцев, сейчас идет отладка оборудования, апробация рецептур кормов, также ведутся переговоры с потенциальными покупателями.Ранее председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов сообщал, что "Агрофонд" планирует в сентябре запустить линию по производству комбикормов.24 сентября — Лутугинский район