"Агрофонд" в Лутугино запустил в тестовом режиме линию по производству комбикормов (ФОТО)
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Запуск линии по производству полнорационных комбикормов, Лутугино, 24 сентября 2020 года
Государственное унитарное предприятие "Аграрный фонд" на базе своего лутугинского отделения запустило в тестовом режиме линию по производству полнорационных комбикормов. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
"Данный комплекс был закуплен Республикой с целью производства полнорационных комбикормов для обеспечения (кормами) производителей мяса птицы, таких как наше государственное предприятие "Региональный аграрный холдинг", - сообщила посетившая предприятие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Галина Черепаха.
Она отметила, что новая линия при необходимости может производить корма для крупного и мелкого рогатого скота, а также для свиноводческих предприятий. Для этого новый цех будет использовать зерновые культуры, выращенные в ЛНР, и в перспективе обеспечит Республику собственными кормами.
"Сегодня у нас тестовый запуск комбикормовой линии, запускается цех по производству комбикорма. Согласно договору с подрядчиком, мы сегодня прокручиваем завод на полную производственную мощность", - проинформировал директор Аграрного фонда Иван Мареечев, уточнив, что мощности позволяют производить до 45-48 тонн готового продукта за смену.
Он уточнил, что это первый государственный цех, который позволит производить дешевый, но при этом качественный, полноценный и полнорационный комбикорм: на линии установлено современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет максимально автоматизировать производство.
Мареечев рассказал, что на создание новой линии ушло семь месяцев, сейчас идет отладка оборудования, апробация рецептур кормов, также ведутся переговоры с потенциальными покупателями.
Ранее председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов сообщал, что "Агрофонд" планирует в сентябре запустить линию по производству комбикормов.
24 сентября — Лутугинский район
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