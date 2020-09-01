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Минск удивлен тем, что Киев не пытается скрыть свою несамостоятельность

root Сегодня, 15:4514Новости
Минск удивлен тем, что Киев не пытается скрыть свою несамостоятельность
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Белоруссии в связи с оценками Киева событий в республике заявило, что украинская сторона уже не пытается скрыть свою несамостоятельность в принятии внешнеполитических решений, передает РИА Новости.
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"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества", - говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства в четверг.

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Отмечается, что "при этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию". "Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ", - говорится в заявлении.

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