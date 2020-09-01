Подача воды по некоторым адресам Ленинского района города возобновится сегодня вечером
Подача воды по улицам Ленинского района города Луганска, приостановленная по причине ремонтных работ, будет возобновлена в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) «Лугансквода».
В учреждении отметили, что водоснабжение квартала Шевченко, улицы Курчатова и Городка Щорса планируется возобновить сегодня вечером.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 15:51 19
В учреждении отметили, что водоснабжение квартала Шевченко, улицы Курчатова и Городка Щорса планируется возобновить сегодня вечером.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 15:51 19
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