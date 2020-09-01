Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Подача воды по некоторым адресам Ленинского района города возобновится сегодня вечером

robot Сегодня, 16:000Новости
Подача воды по некоторым адресам Ленинского района города возобновится сегодня вечером
Подача воды по улицам Ленинского района города Луганска, приостановленная по причине ремонтных работ, будет возобновлена в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) «Лугансквода».
В учреждении отметили, что водоснабжение квартала Шевченко, улицы Курчатова и Городка Щорса планируется возобновить сегодня вечером.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 15:51 19

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: