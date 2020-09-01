"Горьковка" рассказала студентам ЛГАУ о деятельности библиотечного учреждения (ФОТО)

Луганская республиканская универсальная научная библиотека имени Максима Горького в рамках проекта "Месячник знаний - 2020: перезагрузка" провела для студентов Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ) экскурсию по учреждению. Об этом сообщила пресс-служба вуза."В рамках проекта библиотеки имени Горького "Месячник знаний - 2020: перезагрузка" студенты агрономического факультета направлений подготовки "Агрономия", "Лесное дело" и "Ландшафтная архитектура" стали участниками экскурсионного тура по библиотеке "Хочу все знать", - говорится в сообщении.Сотрудники библиотеки рассказали об услугах и сервисах "Горьковки", каждый отдел представил свои книжные экспозиции и тематические инсталляции."Студенты ознакомились с богатой жизненной историей этого учреждения, с интересом прослушали информацию об особенностях функционирования и поиска в традиционных и электронных каталогах. Они признались, что узнали много интересного и полезного для себя об информационных и досуговых возможностях современной библиотеки", - рассказали в университете.Внимание студентов также привлекли возможности библиотечного сайта.Заведующая отделом научно-библиографической информации Наталья Алексеева отметила, что ей понравилась любознательность ребят, которые с интересом слушали представителей всех отделов библиотеки."Понравились маленькие книжечки, которые представил на выставке клуб "Колибри", а также старинные книги из отдела редких и ценных изданий, очень впечатлило дорогое коллекционно-полиграфическое издание "Московский Кремль". Для меня все было очень интересным и захватывающим", – поделилась впечатлениями студентка третьего курса Полина Маркина."Рада была узнать, что здесь есть очень редкие для нашей специальности книги по ландшафтной архитектуре. Думаю, что в "Горьковке" я найду достаточно материала для написания дипломной работы", – добавила студентка четвертого курса Алина Лященко.В библиотеке проинформировали, что сотрудники учреждения подготовили для студенческой молодежи целый ряд тематических экскурсионных проектов.24 сентября — Луганск