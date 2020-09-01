Американский пепелац для Зеленского

Аккурат в день закрытой инаугурации Лукашенко в Украине прошли масштабные учения с абсолютным доминированием американцев и англичан. Название мероприятия не помню. То ли «Взбзднувшая игуана–2020», то ли «Несломленное членство». Отрабатывалась наступательная операция по вторжению в Россию и Крым. С использованием стратегических бомбардировщиков B-52, конвертопланов V-22 Osprey и высадкой британского спецназа в Николаеве. Как пишут сами «сасовцы», на «заднем дворе России».В присутствии президента Зеленского попытались произвести пуск «омрияной» Парубием и Порошенко ракеты из противотанкового комплекса «Джавелин». Доверили ценное оружие ветерану АТО с хорошей галичанской родословной. Боевой капеллан из «томосоносной» церкви освятил оружие возмездия. Все приготовились, оператор нажал на кнопку. Ничего. Министр обороны Таран напряженно почесал мотню. Второй раз. В третий раз жать не дали. Расчет громко крикнул: «Шшшш… Бах!». Цель поражена с первого выстрела.Еще был показательный полет американских конвертопланов над центром Киева. Сверхсовременные пепелацы зашли со стороны Оболони и последовали к монументу Родины-матери. Посольство США призвало туземное население не пугаться, а помахать морской пехоте хозяев ручкой. К сожалению, патриоты были застигнуты врасплох. Даже не успели выложить американский флаг из сала марки «Генеральское». Никто не махал ни руками, ни плакатом BLM.Пепелацы прожужжали аккурат над Днепром, поскольку могли навернуться. Но все закончилось очень хорошо. Ни одно животное в ходе учений не пострадало. Сообщение сайта Национальной полиции о попадании снаряда в блиндаж с восемью морскими пехотинцами США было признано фейком, а сам сайт «взломанным российскими хакерами».«Месседжи» наши «стратегические партнеры» послали более чем понятные. Во-первых, Украина находится под их полным контролем. Хотим – тренируемся высаживать десант в Киеве. Или же регулярно летать на бомбардировщиках под боком у РФ. Местные жители машут руками и при виде пепелаца три раза делают «ку».Во-вторых, украинская территория может быть использована силами НАТО для «принуждения к демократическим выборам» в Беларуси. Министр иностранных дел нации Кулеба уже сделал заявление о «непризнании лукашенковской диктатуры». Правда, сам Зеленский традиционно жует сопли. Пытается обойти четкие смысловые рамки Госдепа, который шпарит открытым текстом: «Лукашенко – нелегитимный президент, надо признавать Тихановскую». Типа в Беларуси все прошло недемократично, надо бы новые выборы, но я даже не знаю, однако всей душой с Европой, извините, мне надо пойти сыграть на рояле фугу Баха ля-минор». Кулеба, озабоченный созданием «антироссийской международной коалиции», изъясняется гораздо четче: чего изволите, господа на пепелацах? Надо создать плацдарм для давления на Батьку? Не извольте беспокоиться. Сейчас свою супружницу засуну в Киевсовет по списку «зеленых» и сразу же исполню все в лучшем виде. И ведь исполняет!В-третьих, показательные учения американского спецназа в Киеве – персональный привет олигарху Игорю Валерьевичу Коломойскому. Минюст и ФБР помнят о «занозе в американской заднице» (оригинальное выражение вице-президента США Джо Байдена) и готовы экстрадировать ее даже с помощью войсковой спецоперации. В этом направлении у Коломойского реально все плохо: на подходе решение суда в штате Делавэр, а дальше может случиться всякое. Не зря же конвертопланы пролетели вблизи его уютного офиса. Вот сидишь себе, кушаешь вкусные котлетки, звонишь на потеху друзьям своему бывшему генпродюсеру Саше Ткаченко (сейчас министр культуры), чтобы рассказать о том, какой он м...к, и бах! Пепелац с американским спецназом пролетает в зоне прямой видимости. Наверняка Коломойский не стал махать конвертопланам по рекомендации «амбасады» США, а грубо показал руку, классическим образом согнутую в локте.Поймите меня правильно: я не жалуюсь. Просто независимость нации приобретает такие черты, что ее очень трудно отличить от оккупации. Сейчас напишу тривиальную фразу: даже при Порошенко такого не было. Чистая правда. Теперь «дружба» со старшим «партнером» приобрела какие-то брутальные формы. Очень напоминает коленно-локтевую позу. США очень доходчиво дают понять всем, что Украина является их зоной, где они диктуют правила игры. И не важно, кто там будет в итоге избран президентом: Трамп или Байден. Роль нашей суверенной державы с морской армадой останется неизменной – «серая территория» для «сдерживания России». И не только России. Теперь в число приоритетов США входит еще и «сдерживание Беларуси». Причем термин «сдерживание» наши поставщики бракованных «Джавелинов» понимают очень широко. Вплоть до «помощи братской белорусской нации» при участии сил США.Переговоры в Минском формате фактически сорваны по просьбе Госдепа, где по-прежнему доминируют демократы. Судя по всему, они там и останутся. Глава Офиса президента Ермак блестяще провалили миссию «главного переговорщика» президента. Честно говоря, он особо и не старался. Создавал видимость. А теперь просто убедил доверчивого Вову в том, что «не надо поддаваться на шантаж Кремля». Тот так и заявил: «меня шантажируют, а я не поддаюсь». Крутой президент страны, где стратегические бомбардировщики США лишь уведомляют туземцев о том, что заходят в независимое воздушное пространство древней нации. Могли бы и не сообщать.Александр Зубченко, Кие