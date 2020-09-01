Луганская область готовится ко второй волне заболевания COVID-19: открывают еще 5 инфекционных отделений
Еще 5 опорных инфекционных отделений заработают в случае необходимости на Луганщине.
Об этом рассказала представитель Департамента здравоохранения Луганской ОГА Татьяна Верескун, передает пресс-служба ведомства.
По ее словам, на сегодняшний день в области 5 больниц «первой волны» рассчитаны на лечение 165 пациентов с COVID-19. Сейчас заполнено 77 коек этих отделений. С подозрением на диагноз в условиях стационара находится 22 больных.
Верескун отметила, что все больницы обеспечены необходимым количеством средствами индивидуальной защиты всех работников, аппаратами искусственной вентиляции легких.
В случае вероятного роста показателей заболеваемости, областная власть готовит к открытию пять больниц «второй волны» для оказания медицинской помощи населению. Они должны быть рассчитаны для еще 90 пациентов. Перечень этих больниц направлен для согласования и утверждения в Министерство здравоохранения Украины. Новости Региона - Сегодня, 17:00 5
Об этом рассказала представитель Департамента здравоохранения Луганской ОГА Татьяна Верескун, передает пресс-служба ведомства.
По ее словам, на сегодняшний день в области 5 больниц «первой волны» рассчитаны на лечение 165 пациентов с COVID-19. Сейчас заполнено 77 коек этих отделений. С подозрением на диагноз в условиях стационара находится 22 больных.
Верескун отметила, что все больницы обеспечены необходимым количеством средствами индивидуальной защиты всех работников, аппаратами искусственной вентиляции легких.
В случае вероятного роста показателей заболеваемости, областная власть готовит к открытию пять больниц «второй волны» для оказания медицинской помощи населению. Они должны быть рассчитаны для еще 90 пациентов. Перечень этих больниц направлен для согласования и утверждения в Министерство здравоохранения Украины. Новости Региона - Сегодня, 17:00 5
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