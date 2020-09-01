В Луганской обладминистрации хотят порезать на металлолом российский газопровод Ставрополь-Москва
В Луганской облгосадминистрации начали рассматривать вопрос о демонтаже участка газопровода Ставрополь-Москва, расположенного в Луганской области между пгт. Новопсков и пгт. Станица Луганская.
Об этом сообщает источник в облгосадминистрации, знающий ситуацию.
«Руководству ЛОГА некие бизнесмены предложили порезать на металлолом неиспользующийся газопровод, как говорится, к взаимной выгоде сторон. Главная идея состоит в том, что работы по демонтажу сделать за счет государственных средств, а трубу порезать, сдать на металлолом и вырученные средства «распилить». Схема активно обговаривается на провластных этажах, уже даже вроде начались поиски подрядчика, который смог бы выполнить эту работу», — говорит источник.
«Данный объект не эксплуатируется с начала 90-х годов и технологического интереса для газотранспортной системы не имеет. Данный участок состоит из двух ниток:
1. Диаметр 1020 мм — протяженностью примерно 35 км;
2. Диаметр 800 мм — протяженностью примерно 25 км.
Демонтаж целесообразен по причине сокращения постоянных затрат на содержание этих двух ниток», — указано в сопроводительной записке, предоставленной руководству.
По мнению нашего собеседника, стоят эти «нитки» в среднем 1 миллион долларов за километр газовой трубы и это по цене лома, но в бюджет эти деньги вряд ли попадут.
«Но есть подозрение, что могут продать трубу по 1 млн. грн за километр, остальное могут списать на выемку, порезку, доставку. Еще возможно заработают на государственном тендере на проведение демонтажа и утилизации. Такая вот многоходовочка в минус государственному бюджету. Заинтересантов очень много. Все хотят поучаствовать в «жирном проекте», это вам не мелочь тырить на «Большой стройке», — иронизирует источник.
Строительство магистрального газопровода Ставрополь-Москва началось в 1954 году. В 1956 г. сданы в эксплуатацию две нитки первого в СССР дальнего многониточного газопровода, ставшего крупнейшим в Европе. Сейчас эта магистраль является недействующей. В июне 2019 года «Газпром» начал ликвидацию 165-километрового отрезка магистрального газопровода Ставрополь-Москва на второй нитке. Также была запланирована частичная ликвидация первой нитки МГ Ставрополь-Москва (на участке 559,6-725 км).
Новости Региона - Сегодня, 16:31 156
Об этом сообщает источник в облгосадминистрации, знающий ситуацию.
«Руководству ЛОГА некие бизнесмены предложили порезать на металлолом неиспользующийся газопровод, как говорится, к взаимной выгоде сторон. Главная идея состоит в том, что работы по демонтажу сделать за счет государственных средств, а трубу порезать, сдать на металлолом и вырученные средства «распилить». Схема активно обговаривается на провластных этажах, уже даже вроде начались поиски подрядчика, который смог бы выполнить эту работу», — говорит источник.
«Данный объект не эксплуатируется с начала 90-х годов и технологического интереса для газотранспортной системы не имеет. Данный участок состоит из двух ниток:
1. Диаметр 1020 мм — протяженностью примерно 35 км;
2. Диаметр 800 мм — протяженностью примерно 25 км.
Демонтаж целесообразен по причине сокращения постоянных затрат на содержание этих двух ниток», — указано в сопроводительной записке, предоставленной руководству.
По мнению нашего собеседника, стоят эти «нитки» в среднем 1 миллион долларов за километр газовой трубы и это по цене лома, но в бюджет эти деньги вряд ли попадут.
«Но есть подозрение, что могут продать трубу по 1 млн. грн за километр, остальное могут списать на выемку, порезку, доставку. Еще возможно заработают на государственном тендере на проведение демонтажа и утилизации. Такая вот многоходовочка в минус государственному бюджету. Заинтересантов очень много. Все хотят поучаствовать в «жирном проекте», это вам не мелочь тырить на «Большой стройке», — иронизирует источник.
Строительство магистрального газопровода Ставрополь-Москва началось в 1954 году. В 1956 г. сданы в эксплуатацию две нитки первого в СССР дальнего многониточного газопровода, ставшего крупнейшим в Европе. Сейчас эта магистраль является недействующей. В июне 2019 года «Газпром» начал ликвидацию 165-километрового отрезка магистрального газопровода Ставрополь-Москва на второй нитке. Также была запланирована частичная ликвидация первой нитки МГ Ставрополь-Москва (на участке 559,6-725 км).
Новости Региона - Сегодня, 16:31 156
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