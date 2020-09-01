Упаковка из каштана
Выпускница Мариупольского технического лицея, студентка Национального университета биоресурсов и природоведения Украины Алиса Сергеева придумала экологичную и безопасную упаковку из каштана.
«Восточный вариант» узнал, как ее можно использовать и насколько она надежна.
Как возникла идея
«Мой учитель биологии, Светлана Анатольевна, заметила, что дети, которые играли в футбол каштанами во дворе лицея, стерли себе туфли и носки. Мы решили проверить их, есть ли там какие-то крепкие волокна и вообще состав узнать. Мы проверили, оказалось — очень хороший, до 46 процентов клейких веществ, что очень помогает, там очень крепкие волокна», — рассказывает Алиса.
Основу упаковочного материала составляет не сам каштан, а его околоплодник — переработанная зеленая шипастая коробочка.
Идея создавать прочные технические материалы из органических материалов не нова. Например, из кирпичей на основе природных материалов строят здания. Учитель биологии в Мариупольском техническом лицее Светлана Шевченко рассказывает, что при исследованиях они с Алисой обращали внимание как раз на природные материалы:
«Когда-то, чтобы построить дом, использовали саманный кирпич. Для изготовления самана брали глину, солому, со временем различные «ноу-хау” вносились. Можно использовать, шелуху подсолнечника и кочерыжки от кукурузы — отходы растительного происхождения. И мы подумали о том, почему бы не использовать вот эти околоплодники», — говорит учитель.
Два года работы
На основе своих открытий Алиса написала научную работу для Малой академии наук (МАН). Над темой девушка работала два года, проводила тесты, анализировала пропорции различных компонентов.
«Раньше мы добавляли туда клей ПВА и силикатный клей. Потом мы полностью отошли от этого. Как мы знаем, ПВА-клей и при своем производстве, и при дальнейшем использовании не является экологичным. Поэтому теперь мы его не используем. Сейчас — только органические добавки, которые увеличивают прочность. При тех 46 процентах его клея, мы добавляем ещё пищевые добавки. Это абсолютно не дефицитные продукты, мы их тоже добавляем в свою пищу», — объясняет Алиса.
Алиса вместе с руководителем провели много опытов и впоследствии разработали целый комплекс составов: какие вещества нужно добавить и в каких пропорциях. Например, органические вещества против плесени.
«Это разные вариации уже достаточно известных веществ. Все их используют, они обычные, есть у нас дома. При этом органические. Я вкладываю в это понятие, что они — экологические. Они никак не вредят ни при производстве, ни при разложении. Она (упаковка — ред.) полностью экологична и полностью безопасна», — заверяет Алиса.
Чтобы превратить каштан в упаковку, его околоплодник измельчают на обычной ручной мясорубке, добавляют необходимые компоненты и высушивают. По словам Алисы, из 200 грамм переработанных околоплодников можно сделать коробку размером 15х10х7 сантиметров.
Свое изобретение Алиса тестировала в Приазовском государственном техническом университете на кафедре материаловедения. Опытным путем удалось выяснить, что каштановая упаковка с толщиной стенки 1,5 сантиметра выдерживает 7 килограмм.
Упаковка хорошо сохраняется при стандартных погодных условиях, не имеет запаха и устойчива к изгибу. При деформации через время она восстанавливает свою первоначальную форму. Главное преимущество материала в том, что он изготавливается из экологических материалов и разлагается в течение двух недель.
Решить проблему мусора
Теоретически, из «каштанового материала» можно производить разнообразные предметы: тарелки, поддоны, но Алиса сконцентрирована на использовании материала в качестве упаковки для логистических компаний.
Результаты своей научной работы Алиса представила на V Международном конкурсе инновационных изобретений iCAN в Канаде и получила серебряную медаль.
По словам Светланы Шевченко, Алиса всегда активно интересовалась экологической тематикой и принимала участия в различных городских конкурсах, касающихся вопросов сохранения окружающей среды.
«Я считаю, что мусор сейчас — это одна из основных проблем, из-за этого идут остальные проблемы. Мы сами нарушаем работу экосистемы. И это уже даёт другие проблемы, с которыми мы пытаемся бороться. Сначала надо решить эту», — говорит Алиса.
Новости Донецка - Сегодня, 16:27 48
«Восточный вариант» узнал, как ее можно использовать и насколько она надежна.
Как возникла идея
«Мой учитель биологии, Светлана Анатольевна, заметила, что дети, которые играли в футбол каштанами во дворе лицея, стерли себе туфли и носки. Мы решили проверить их, есть ли там какие-то крепкие волокна и вообще состав узнать. Мы проверили, оказалось — очень хороший, до 46 процентов клейких веществ, что очень помогает, там очень крепкие волокна», — рассказывает Алиса.
Основу упаковочного материала составляет не сам каштан, а его околоплодник — переработанная зеленая шипастая коробочка.
Идея создавать прочные технические материалы из органических материалов не нова. Например, из кирпичей на основе природных материалов строят здания. Учитель биологии в Мариупольском техническом лицее Светлана Шевченко рассказывает, что при исследованиях они с Алисой обращали внимание как раз на природные материалы:
«Когда-то, чтобы построить дом, использовали саманный кирпич. Для изготовления самана брали глину, солому, со временем различные «ноу-хау” вносились. Можно использовать, шелуху подсолнечника и кочерыжки от кукурузы — отходы растительного происхождения. И мы подумали о том, почему бы не использовать вот эти околоплодники», — говорит учитель.
Два года работы
На основе своих открытий Алиса написала научную работу для Малой академии наук (МАН). Над темой девушка работала два года, проводила тесты, анализировала пропорции различных компонентов.
«Раньше мы добавляли туда клей ПВА и силикатный клей. Потом мы полностью отошли от этого. Как мы знаем, ПВА-клей и при своем производстве, и при дальнейшем использовании не является экологичным. Поэтому теперь мы его не используем. Сейчас — только органические добавки, которые увеличивают прочность. При тех 46 процентах его клея, мы добавляем ещё пищевые добавки. Это абсолютно не дефицитные продукты, мы их тоже добавляем в свою пищу», — объясняет Алиса.
Алиса вместе с руководителем провели много опытов и впоследствии разработали целый комплекс составов: какие вещества нужно добавить и в каких пропорциях. Например, органические вещества против плесени.
«Это разные вариации уже достаточно известных веществ. Все их используют, они обычные, есть у нас дома. При этом органические. Я вкладываю в это понятие, что они — экологические. Они никак не вредят ни при производстве, ни при разложении. Она (упаковка — ред.) полностью экологична и полностью безопасна», — заверяет Алиса.
Чтобы превратить каштан в упаковку, его околоплодник измельчают на обычной ручной мясорубке, добавляют необходимые компоненты и высушивают. По словам Алисы, из 200 грамм переработанных околоплодников можно сделать коробку размером 15х10х7 сантиметров.
Свое изобретение Алиса тестировала в Приазовском государственном техническом университете на кафедре материаловедения. Опытным путем удалось выяснить, что каштановая упаковка с толщиной стенки 1,5 сантиметра выдерживает 7 килограмм.
Упаковка хорошо сохраняется при стандартных погодных условиях, не имеет запаха и устойчива к изгибу. При деформации через время она восстанавливает свою первоначальную форму. Главное преимущество материала в том, что он изготавливается из экологических материалов и разлагается в течение двух недель.
Решить проблему мусора
Теоретически, из «каштанового материала» можно производить разнообразные предметы: тарелки, поддоны, но Алиса сконцентрирована на использовании материала в качестве упаковки для логистических компаний.
Результаты своей научной работы Алиса представила на V Международном конкурсе инновационных изобретений iCAN в Канаде и получила серебряную медаль.
По словам Светланы Шевченко, Алиса всегда активно интересовалась экологической тематикой и принимала участия в различных городских конкурсах, касающихся вопросов сохранения окружающей среды.
«Я считаю, что мусор сейчас — это одна из основных проблем, из-за этого идут остальные проблемы. Мы сами нарушаем работу экосистемы. И это уже даёт другие проблемы, с которыми мы пытаемся бороться. Сначала надо решить эту», — говорит Алиса.
Новости Донецка - Сегодня, 16:27 48
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