Председатель ОП ЛНР передал госнаграду отцу первого главы Республики Валерия Болотова
Председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин передал отцу первого главы Республики медаль "90 лет ВДВ", которой посмертно удостоен Валерий Болотов. Об этом сообщила пресс-служба ОП ЛНР.
"Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин вручил государственную награду – медаль "90 лет ВДВ" – отцу первого главы Республики Дмитрию Болотову. Мероприятие состоялось в Стаханове, на родине первого руководителя Республики", – говорится в сообщении.
Карякин отметил, что "Валерий Дмитриевич Болотов был очень волевым и сильным человеком".
"Он взял на себя ответственность в непростое, сложное для нашего народа время. Можно сказать, что его жизнь – это олицетворение настоящего пути воина, который встал на защиту родного края. Примите эту награду как символ уважения к подвигу вашего сына, память о котором будет жить в наших сердцах вечно", – сказал он.
Отец первого главы Республики поблагодарил председателя Общественной палаты ЛНР за оказанное внимание и сохранение памяти о сыне.
Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. Учился в школе № 18. В 1988 году был призван в армию, службу проходил в воздушно-десантном подразделении, имел боевой опыт. После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое.
В ходе протестов на юго-востоке Украины Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию украинским властям, в дальнейшем принял участие в захвате здания управления СБУ в Луганске.
С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР – с 18 мая по 14 августа 2014 года. Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности. 6 апреля 2017 года активисты общественных организаций открыли в Луганске мемориальную доску в память о первом главе ЛНР. 11 сентября 2020 года глава ЛНР Леонид Пасечник открыл бюст Болотова, который установили на площади Героев Великой Отечественной войны в Луганске.
24 сентября — Луганск
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