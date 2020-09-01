"Почта ЛНР" 25 сентября введет в обращение марку, посвященную актеру Сергею Бондарчуку

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 25 сентября введет в обращение художественную почтовую марку "100 лет со дня рождения Сергея Бондарчука". Об этом сообщили на предприятии."25 сентября 2020 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи художественная почтовая марка "100 лет со дня рождения Сергея Бондарчука", - говорится в сообщении.Почтовый знак форматом 52 мм х 34 мм выпущен тиражом 3 600 штук, номинальная цена - 32 руб.На марке изображена фотография Сергея Бондарчука, постер фильма "Они сражались за Родину"; год выпуска и номинальная стоимость.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.Сергей Федорович Бондарчук (25 сентября 1920 года - 20 октября 1994 года) - советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, педагог. Герой Социалистического Труда, народный артист СССР.24 сентября — Луганск