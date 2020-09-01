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Британия готовит санкции против нарушителей прав человека в Белоруссии

root Сегодня, 17:300Новости
Британия готовит санкции против нарушителей прав человека в Белоруссии
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб распорядился подготовить санкции против виновных в нарушении прав человека в Белоруссии, передает RT.
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«Учитывая задержку в Брюсселе (с введением санкций), учитывая мошенническую инаугурацию (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, я дал распоряжение санкционному отделу МИД подготовить санкции Магнитского против тех, кто виновен в серьёзных нарушениях прав человека», — сказал он на заседании парламента.

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Рааб отметил, что эта работа будет координироваться с США и Канадой, пишет ТАСС.
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18 сентября сообщалось, что Соединённые Штаты и Евросоюз надеются вместе объявить о санкциях в отношении Белоруссии.

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