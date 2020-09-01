В Луганской области на взятке в 30 тыс. долларов попался следователь СБУ



В течение февраля-марта 2020 года следователь требовал у подозреваемого в уголовном производстве взятку за изменение правовой квалификации состава преступления. Также он обещал содействие в сделке о признании виновности и возврате изъятого имущества.

Генеральная инспекция Офиса генпрокурора совместно с главным следственным управлением ГБР и главным управлением внутренней безопасности СБУ сообщила следователю подозрение в вымогательстве.

В суд подали ходатайство об аресте подозреваемого и отстранении его от должности. Новости Региона - Сегодня, 18:00 172 Следователь управления СБУ в Донецкой и Луганской областях заподозрен во взятке в размере 30 тысяч долларов у подозреваемого в уголовном деле. Об этом BAGNET узнал из сообщения пресс-службы Офиса генпрокурора.В течение февраля-марта 2020 года следователь требовал у подозреваемого в уголовном производстве взятку за изменение правовой квалификации состава преступления. Также он обещал содействие в сделке о признании виновности и возврате изъятого имущества.Генеральная инспекция Офиса генпрокурора совместно с главным следственным управлением ГБР и главным управлением внутренней безопасности СБУ сообщила следователю подозрение в вымогательстве.В суд подали ходатайство об аресте подозреваемого и отстранении его от должности. Новости Региона - Сегодня, 18:00 172

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