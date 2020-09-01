В севастопольских поликлиниках могут появиться В«тайные пациентыВ»

Краудсорсинговый проект департамента здравоохранения Севастополя «Моя поликлиника», в котором активно участвовали и вносили свои предложения жители города, перешёл на второй этап — «Голосуй и обсуждай», пишет ИА "Севастополь.Всего на рассмотрение экспертов поступило 20 идей, из них — 17 были направлены на голосование. Больше всего предложений касались повышения комфорта поликлиник и организации врачебных приемов. Любой желающий может отдать свой голос за те идеи, которые считает наиболее важными и актуальными.По теме «Повышение комфортности поликлиник» поступило девять идей, по теме «Мотивация к ведению здорового образа жизни» — две, по темам «Работа участковых врачей» и «Доступность записи в поликлиниках» — по три.Среди предложений — внедрение в поликлиниках системы контроля по типу «тайный покупатель», время приема у врача отмерять с помощью таймера, все назначения врача и необходимые обследования сделать доступными для пациента в любой момент в электронном виде, создать в медучреждениях комнаты матери и ребенка, распространение «доступной среды» на поликлиники города, проведение занятий лечебной физкультурой в школах.Проголосовать за предложения можно на сайте краудсорсингового проекта «Моя поликлиника». Завершится этап голосования 31 августа. На третьем этапе (с 1 по 21 сентября) будет проведен экспертный анализ. Идеи, набравшие большее количество голосов, будут направлены на реализацию, утверждают в департаменте здравоохранения Севастополя.