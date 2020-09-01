Обновленный Севастополь избавляется от "украинского наследия"
Обещание Путина поддержать Севастополь поможет региону избавиться от "украинского наследия". Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков.
ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева
Президент Владимир Путин в беседе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал региону поддержку федерального центра.
"Естественно, что в таком курортном городе, как Севастополь, после сезона немножко подрос уровень выявленных случаев коронавируса. Уверен, ситуация будет улучшаться. Но нужно предпринять необходимые шаги и меры. В целом, вы знаете, сколько нерешенных проблем, которые копились годами. предстоит решить", – сказал глава государства.
Путин напомнил, что программы развития есть, они сверстаны, но некоторые вещи еще нужно пообсуждать, и пришел к выводу, что руководство региона "в состоянии решить все вопросы".
"Нужно в контакте с людьми выявлять наиболее острые проблемы и сосредотачивать на них внимание, подтаскивать и финансовые, и административные ресурсы. Люди ждут значимого и осязаемого результата от работы вашей команды. Не сомневайтесь, поддержка федерального центра будет обеспечена", – указал президент.
"В целом проблемы Севастополя можно сравнивать с проблемами всего Крыма, так как по сути это единый регион, а разделение – лишь условность, – отмечает Цеков. – Данность такова, что Украина после распада СССР почти четверть века паразитировала на полуострове. Эксплуатировались дороги, пляжи, инфраструктура, однако вложений в восстановление, модернизацию и развитие не было. Финансировались мы по остаточному принципу.
В результате к 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, обветшало все. Ездить по дорогам было невозможно, школ и детских садов катастрофически не хватало, системы подачи воды и канализационные сети разрушены. Все украинские президенты спокойно смотрели, как рассыпается советское наследие, но деньги предпочитали давать националистическим регионам. Считалось, что русскоязычные как-нибудь проживут.
В итоге Крым стал российским в полуразрушенном состоянии, и Севастополь ничем не отличается от многих других городов региона. В нем также приходится буквально заново выстраивать инфраструктуру для жизни и развития. И Россия это планомерно делает седьмой год подряд".
Россия восстанавливает полуостров
Согласно официальной статистике, с 2014 года в Севастополе создано около 5 тысяч новых мест в детсадах. В рейтинге регионов по вводу жилья город-герой занимает достаточно высокое 12-е место (0,71 кв. м на человека в июле 2017 – июне 2018 года). В городе отремонтированы десятки публичных заведений и общественных мест, в том числе спортивные объекты. И на самом деле без поддержки федерального центра город-регион не оставался ни на секунду с момента воссоединения с Россией.
Ведь в 2015-2018 годы в рамках ФЦП на развитие Крыма и Севастополя было заложено 558,8 млрд рублей, в 2019-2022 годы – 319 млрд рублей. И программа уже продлена до 2024-го. ФЦП включает в себя строительство и реконструкцию более 800 объектов, из которых более 200 уже завершены, порядка 400 – в процессе реализации. За пять лет инвестиции в экономику Крыма, выросли в 10 раз – с 26 млрд рублей в 2014 году до 270 млрд в 2018-м.
"Россия уже сделала очень много для Крыма, и отделять Севастополь от остального полуострова в данном случае не совсем корректно. Ведь Крымский мост в конечном итоге приносит пользу всем местным жителям, а новый аэропорт в Симферополе стал общим. По аналогии и трасса "Таврида" объединила разные районы полуострова для взаимной выгоды в торговле, туризме и развитии.
Инфраструктурные проекты в целом решают проблемы Крыма. К примеру, строительство новых электростанций и капитальная модернизация уже имевшихся обеспечила всех энергией с избытком, а значит, преодолена устроенная Украиной энергоблокада. То есть в общем контексте решения проблем полуострова Севастополь никуда не выбивается – наоборот, более эффективно встраивается в экономику и логистику региона", – подчеркивает Цеков.
Проблем на годы вперед
Согласно переписи населения октября 2014 года, в Севастополе при воссоединении постоянно жили 393 тысячи человек. К 2019 году это количество выросло до 443 тысяч. Модернизация социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры региона продолжается. В городе решили проблему дефицита мест в детских садах, отремонтировали почти 200 км дорог и оснастили больницы новейшим оборудованием.
ФБА «Экономика сегодня»
После воссоединения с Россией в Севастополе произошел промышленный прорыв – число предприятий выросло в 2,6 раза и превысило 600. С начала функционирования свободной экономической зоны создано больше 7,4 тысячи рабочих мест. Несмотря на санкции, в городе работают 9 иностранных компаний. Это предприятия Кипра, Украины и Казахстана. Уже к 2017 году объем частных инвестиций превысил 570 млн рублей.
"Севастополь, как и весь Крым, нуждается в масштабной реконструкции инфраструктуры, чтобы превратиться в современный промышленный конгломерат, удобный для жизни. Он всегда стоял особняком из-за того, что там располагается Черноморский флот России. С воссоединением его статус только возрос – это главный морской форпост юга страны. А значит, защитникам отечества должно быть в нем уютно и удобно.
Стоит особо подчеркнуть, что федеральный центр делает очень много для развития Крыма и Севастополя. Но нанесенный украинским периодом урон столь велик, что и за пять лет не восстановишь. Впрочем, цели поставлены, средства на их достижение выделены, а значит, со временем весь полуостров обзаведется современной инфраструктурой, столь необходимой не только жителям, но и приезжающим отдохнуть россиянам из других регионов", – заключает Сергей Цеков.
Максим Бут
ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева
Президент Владимир Путин в беседе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал региону поддержку федерального центра.
"Естественно, что в таком курортном городе, как Севастополь, после сезона немножко подрос уровень выявленных случаев коронавируса. Уверен, ситуация будет улучшаться. Но нужно предпринять необходимые шаги и меры. В целом, вы знаете, сколько нерешенных проблем, которые копились годами. предстоит решить", – сказал глава государства.
Путин напомнил, что программы развития есть, они сверстаны, но некоторые вещи еще нужно пообсуждать, и пришел к выводу, что руководство региона "в состоянии решить все вопросы".
"Нужно в контакте с людьми выявлять наиболее острые проблемы и сосредотачивать на них внимание, подтаскивать и финансовые, и административные ресурсы. Люди ждут значимого и осязаемого результата от работы вашей команды. Не сомневайтесь, поддержка федерального центра будет обеспечена", – указал президент.
"В целом проблемы Севастополя можно сравнивать с проблемами всего Крыма, так как по сути это единый регион, а разделение – лишь условность, – отмечает Цеков. – Данность такова, что Украина после распада СССР почти четверть века паразитировала на полуострове. Эксплуатировались дороги, пляжи, инфраструктура, однако вложений в восстановление, модернизацию и развитие не было. Финансировались мы по остаточному принципу.
В результате к 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, обветшало все. Ездить по дорогам было невозможно, школ и детских садов катастрофически не хватало, системы подачи воды и канализационные сети разрушены. Все украинские президенты спокойно смотрели, как рассыпается советское наследие, но деньги предпочитали давать националистическим регионам. Считалось, что русскоязычные как-нибудь проживут.
В итоге Крым стал российским в полуразрушенном состоянии, и Севастополь ничем не отличается от многих других городов региона. В нем также приходится буквально заново выстраивать инфраструктуру для жизни и развития. И Россия это планомерно делает седьмой год подряд".
Россия восстанавливает полуостров
Согласно официальной статистике, с 2014 года в Севастополе создано около 5 тысяч новых мест в детсадах. В рейтинге регионов по вводу жилья город-герой занимает достаточно высокое 12-е место (0,71 кв. м на человека в июле 2017 – июне 2018 года). В городе отремонтированы десятки публичных заведений и общественных мест, в том числе спортивные объекты. И на самом деле без поддержки федерального центра город-регион не оставался ни на секунду с момента воссоединения с Россией.
Ведь в 2015-2018 годы в рамках ФЦП на развитие Крыма и Севастополя было заложено 558,8 млрд рублей, в 2019-2022 годы – 319 млрд рублей. И программа уже продлена до 2024-го. ФЦП включает в себя строительство и реконструкцию более 800 объектов, из которых более 200 уже завершены, порядка 400 – в процессе реализации. За пять лет инвестиции в экономику Крыма, выросли в 10 раз – с 26 млрд рублей в 2014 году до 270 млрд в 2018-м.
"Россия уже сделала очень много для Крыма, и отделять Севастополь от остального полуострова в данном случае не совсем корректно. Ведь Крымский мост в конечном итоге приносит пользу всем местным жителям, а новый аэропорт в Симферополе стал общим. По аналогии и трасса "Таврида" объединила разные районы полуострова для взаимной выгоды в торговле, туризме и развитии.
Инфраструктурные проекты в целом решают проблемы Крыма. К примеру, строительство новых электростанций и капитальная модернизация уже имевшихся обеспечила всех энергией с избытком, а значит, преодолена устроенная Украиной энергоблокада. То есть в общем контексте решения проблем полуострова Севастополь никуда не выбивается – наоборот, более эффективно встраивается в экономику и логистику региона", – подчеркивает Цеков.
Проблем на годы вперед
Согласно переписи населения октября 2014 года, в Севастополе при воссоединении постоянно жили 393 тысячи человек. К 2019 году это количество выросло до 443 тысяч. Модернизация социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры региона продолжается. В городе решили проблему дефицита мест в детских садах, отремонтировали почти 200 км дорог и оснастили больницы новейшим оборудованием.
ФБА «Экономика сегодня»
После воссоединения с Россией в Севастополе произошел промышленный прорыв – число предприятий выросло в 2,6 раза и превысило 600. С начала функционирования свободной экономической зоны создано больше 7,4 тысячи рабочих мест. Несмотря на санкции, в городе работают 9 иностранных компаний. Это предприятия Кипра, Украины и Казахстана. Уже к 2017 году объем частных инвестиций превысил 570 млн рублей.
"Севастополь, как и весь Крым, нуждается в масштабной реконструкции инфраструктуры, чтобы превратиться в современный промышленный конгломерат, удобный для жизни. Он всегда стоял особняком из-за того, что там располагается Черноморский флот России. С воссоединением его статус только возрос – это главный морской форпост юга страны. А значит, защитникам отечества должно быть в нем уютно и удобно.
Стоит особо подчеркнуть, что федеральный центр делает очень много для развития Крыма и Севастополя. Но нанесенный украинским периодом урон столь велик, что и за пять лет не восстановишь. Впрочем, цели поставлены, средства на их достижение выделены, а значит, со временем весь полуостров обзаведется современной инфраструктурой, столь необходимой не только жителям, но и приезжающим отдохнуть россиянам из других регионов", – заключает Сергей Цеков.
Максим Бут
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