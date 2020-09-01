Обновленный Севастополь избавляется от "украинского наследия"

Обещание Путина поддержать Севастополь поможет региону избавиться от "украинского наследия". Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков.ФБА «Экономика сегодня» / Елена ВасильеваПрезидент Владимир Путин в беседе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал региону поддержку федерального центра."Естественно, что в таком курортном городе, как Севастополь, после сезона немножко подрос уровень выявленных случаев коронавируса. Уверен, ситуация будет улучшаться. Но нужно предпринять необходимые шаги и меры. В целом, вы знаете, сколько нерешенных проблем, которые копились годами. предстоит решить", – сказал глава государства.Путин напомнил, что программы развития есть, они сверстаны, но некоторые вещи еще нужно пообсуждать, и пришел к выводу, что руководство региона "в состоянии решить все вопросы"."Нужно в контакте с людьми выявлять наиболее острые проблемы и сосредотачивать на них внимание, подтаскивать и финансовые, и административные ресурсы. Люди ждут значимого и осязаемого результата от работы вашей команды. Не сомневайтесь, поддержка федерального центра будет обеспечена", – указал президент."В целом проблемы Севастополя можно сравнивать с проблемами всего Крыма, так как по сути это единый регион, а разделение – лишь условность, – отмечает Цеков. – Данность такова, что Украина после распада СССР почти четверть века паразитировала на полуострове. Эксплуатировались дороги, пляжи, инфраструктура, однако вложений в восстановление, модернизацию и развитие не было. Финансировались мы по остаточному принципу.В результате к 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, обветшало все. Ездить по дорогам было невозможно, школ и детских садов катастрофически не хватало, системы подачи воды и канализационные сети разрушены. Все украинские президенты спокойно смотрели, как рассыпается советское наследие, но деньги предпочитали давать националистическим регионам. Считалось, что русскоязычные как-нибудь проживут.В итоге Крым стал российским в полуразрушенном состоянии, и Севастополь ничем не отличается от многих других городов региона. В нем также приходится буквально заново выстраивать инфраструктуру для жизни и развития. И Россия это планомерно делает седьмой год подряд".Россия восстанавливает полуостровСогласно официальной статистике, с 2014 года в Севастополе создано около 5 тысяч новых мест в детсадах. В рейтинге регионов по вводу жилья город-герой занимает достаточно высокое 12-е место (0,71 кв. м на человека в июле 2017 – июне 2018 года). В городе отремонтированы десятки публичных заведений и общественных мест, в том числе спортивные объекты. И на самом деле без поддержки федерального центра город-регион не оставался ни на секунду с момента воссоединения с Россией.Ведь в 2015-2018 годы в рамках ФЦП на развитие Крыма и Севастополя было заложено 558,8 млрд рублей, в 2019-2022 годы – 319 млрд рублей. И программа уже продлена до 2024-го. ФЦП включает в себя строительство и реконструкцию более 800 объектов, из которых более 200 уже завершены, порядка 400 – в процессе реализации. За пять лет инвестиции в экономику Крыма, выросли в 10 раз – с 26 млрд рублей в 2014 году до 270 млрд в 2018-м."Россия уже сделала очень много для Крыма, и отделять Севастополь от остального полуострова в данном случае не совсем корректно. Ведь Крымский мост в конечном итоге приносит пользу всем местным жителям, а новый аэропорт в Симферополе стал общим. По аналогии и трасса "Таврида" объединила разные районы полуострова для взаимной выгоды в торговле, туризме и развитии.Инфраструктурные проекты в целом решают проблемы Крыма. К примеру, строительство новых электростанций и капитальная модернизация уже имевшихся обеспечила всех энергией с избытком, а значит, преодолена устроенная Украиной энергоблокада. То есть в общем контексте решения проблем полуострова Севастополь никуда не выбивается – наоборот, более эффективно встраивается в экономику и логистику региона", – подчеркивает Цеков.Проблем на годы впередСогласно переписи населения октября 2014 года, в Севастополе при воссоединении постоянно жили 393 тысячи человек. К 2019 году это количество выросло до 443 тысяч. Модернизация социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры региона продолжается. В городе решили проблему дефицита мест в детских садах, отремонтировали почти 200 км дорог и оснастили больницы новейшим оборудованием.ФБА «Экономика сегодня»После воссоединения с Россией в Севастополе произошел промышленный прорыв – число предприятий выросло в 2,6 раза и превысило 600. С начала функционирования свободной экономической зоны создано больше 7,4 тысячи рабочих мест. Несмотря на санкции, в городе работают 9 иностранных компаний. Это предприятия Кипра, Украины и Казахстана. Уже к 2017 году объем частных инвестиций превысил 570 млн рублей."Севастополь, как и весь Крым, нуждается в масштабной реконструкции инфраструктуры, чтобы превратиться в современный промышленный конгломерат, удобный для жизни. Он всегда стоял особняком из-за того, что там располагается Черноморский флот России. С воссоединением его статус только возрос – это главный морской форпост юга страны. А значит, защитникам отечества должно быть в нем уютно и удобно.Стоит особо подчеркнуть, что федеральный центр делает очень много для развития Крыма и Севастополя. Но нанесенный украинским периодом урон столь велик, что и за пять лет не восстановишь. Впрочем, цели поставлены, средства на их достижение выделены, а значит, со временем весь полуостров обзаведется современной инфраструктурой, столь необходимой не только жителям, но и приезжающим отдохнуть россиянам из других регионов", – заключает Сергей Цеков.Максим Бут