

«Смотрите, если мы хотим иметь тот остаток Украины, который у нас есть на сегодня, – это уже остаток Украины, это уже не та Украина, которая была, и я не уверен, что мы получим обратно Крым и Донбасс, — то нужно начинать наводить порядок у себя», — убежден Дмитрий Гордон.





«У нас что, Путин на таможне крадет бабки? У нас что, Путин налаживает коррупционные схемы?», — обратился журналист к присутствующим.



Украине для окончательного развала не нужна помощь России или Запада, она вполне успешно разваливает себя сама. Об этом заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, выступая на телепередаче «Хард с Влащенко».По мнению пропагандиста, если у Украины еще и остается какой-то шанс сохранить территории в нынешних границах, то про возвращение Крыма и Донбасса говорить даже нет смысла.При этом он подчеркнул, что ни западные страны, ни президент России Владимир Путин не имеют к происходящим на Украине деструктивным процессам никакого отношения.По его словам, все, что происходит на Украине в последние годы, и есть проявления гибридной войны.Невские Новости / Виктор СухоруковНапомним, Украина присоединилась к антироссийской риторике Запада после того, как в начале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот, проведенный по западным технологиям «смены режимов».Весной того же года жители Крыма воспользовались законным правом на самоопределение и провели на полуострове всенародный референдум по вопросу воссоединения с Россией, в ходе которого единодушно высказались «за». Киев, однако, не признал результатов легитимного и демократичного голосования, и обвинил Россию в «аннексии» полуострова, после чего отомстил крымчанам водной, транспортной и энергетической блокадой.Жители Донбасса также не поддержали майдан и прозападные силы, пришедшие ко власти в Киеве. Для их усмирения Киев начал в регионе полноценную военную операцию с применением боевой авиации, тяжелой артиллерии и ракетных установок. За годы военного конфликта в Донбассе, по официальным данным ООН, погибло не менее 13 000 человек.Александр Люблинский