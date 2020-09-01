Журналист Гордон предсказал скорый распад Украины
Украине для окончательного развала не нужна помощь России или Запада, она вполне успешно разваливает себя сама. Об этом заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, выступая на телепередаче «Хард с Влащенко».
По мнению пропагандиста, если у Украины еще и остается какой-то шанс сохранить территории в нынешних границах, то про возвращение Крыма и Донбасса говорить даже нет смысла.
«Смотрите, если мы хотим иметь тот остаток Украины, который у нас есть на сегодня, – это уже остаток Украины, это уже не та Украина, которая была, и я не уверен, что мы получим обратно Крым и Донбасс, — то нужно начинать наводить порядок у себя», — убежден Дмитрий Гордон.
При этом он подчеркнул, что ни западные страны, ни президент России Владимир Путин не имеют к происходящим на Украине деструктивным процессам никакого отношения.
«У нас что, Путин на таможне крадет бабки? У нас что, Путин налаживает коррупционные схемы?», — обратился журналист к присутствующим.
По его словам, все, что происходит на Украине в последние годы, и есть проявления гибридной войны.
Невские Новости / Виктор Сухоруков
Напомним, Украина присоединилась к антироссийской риторике Запада после того, как в начале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот, проведенный по западным технологиям «смены режимов».
Весной того же года жители Крыма воспользовались законным правом на самоопределение и провели на полуострове всенародный референдум по вопросу воссоединения с Россией, в ходе которого единодушно высказались «за». Киев, однако, не признал результатов легитимного и демократичного голосования, и обвинил Россию в «аннексии» полуострова, после чего отомстил крымчанам водной, транспортной и энергетической блокадой.
Жители Донбасса также не поддержали майдан и прозападные силы, пришедшие ко власти в Киеве. Для их усмирения Киев начал в регионе полноценную военную операцию с применением боевой авиации, тяжелой артиллерии и ракетных установок. За годы военного конфликта в Донбассе, по официальным данным ООН, погибло не менее 13 000 человек.
Александр Люблинский
По мнению пропагандиста, если у Украины еще и остается какой-то шанс сохранить территории в нынешних границах, то про возвращение Крыма и Донбасса говорить даже нет смысла.
«Смотрите, если мы хотим иметь тот остаток Украины, который у нас есть на сегодня, – это уже остаток Украины, это уже не та Украина, которая была, и я не уверен, что мы получим обратно Крым и Донбасс, — то нужно начинать наводить порядок у себя», — убежден Дмитрий Гордон.
При этом он подчеркнул, что ни западные страны, ни президент России Владимир Путин не имеют к происходящим на Украине деструктивным процессам никакого отношения.
«У нас что, Путин на таможне крадет бабки? У нас что, Путин налаживает коррупционные схемы?», — обратился журналист к присутствующим.
По его словам, все, что происходит на Украине в последние годы, и есть проявления гибридной войны.
Невские Новости / Виктор Сухоруков
Напомним, Украина присоединилась к антироссийской риторике Запада после того, как в начале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот, проведенный по западным технологиям «смены режимов».
Весной того же года жители Крыма воспользовались законным правом на самоопределение и провели на полуострове всенародный референдум по вопросу воссоединения с Россией, в ходе которого единодушно высказались «за». Киев, однако, не признал результатов легитимного и демократичного голосования, и обвинил Россию в «аннексии» полуострова, после чего отомстил крымчанам водной, транспортной и энергетической блокадой.
Жители Донбасса также не поддержали майдан и прозападные силы, пришедшие ко власти в Киеве. Для их усмирения Киев начал в регионе полноценную военную операцию с применением боевой авиации, тяжелой артиллерии и ракетных установок. За годы военного конфликта в Донбассе, по официальным данным ООН, погибло не менее 13 000 человек.
Александр Люблинский
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