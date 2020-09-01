Резников проанонсировал введение особого режима на Донбассе
На подконтрольной украинским властям части Донбасса осенью следующего года заработает особый экономический режим, которым должны заинтересоваться зарубежные инвесторы, в частности из Польши.
Об этом говорилось в приветственном слове вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, зачитанном к участникам XII Международного форума «Польско-украинские дни бизнеса», передает «Укринформ».
«Мы ждем, что особый экономический режим на Донбассе заработает к следующей осени. Поэтому советую присмотреться к этим возможностям», — говорится в обращении Резникова к участникам польско-украинского форума.
Он отметил, что коронакризис отразился на экономике многих, в том числе и Украины. По его убеждению, в этой ситуации бизнесу важно поймать момент, когда рынок начнет развиваться от падения к развитию, поскольку это лучшее время для инвестиций.
«Мы ждем, что наиболее динамичный поворот для роста произойдет на подконтрольной правительству Украины части Донецкой и Луганской областей. Для того, чтобы это произошло, наша команда готовит комплекс инициатив — специальную стратегию развития Донетчины и Луганщины, которая обеспечит для инвесторов очень благоприятные требования», — подчеркнул вице-премьер-министр.
Резников добавил, что они будут включать ряд налоговых и таможенных преференций, страхование военно-политических рисков, а также возможность разрешения споров на основе правил международного коммерческого арбитража.
По его словам, Донбасс пострадал от российской агрессии, но в результате разрушения старой модели экономики там открылось пространство для «масштабного экономического эксперимента».
«Мы видим на Донбассе потенциал для создания производственной площадки европейского масштаба и до него будет лишь 2,5 часа на самолете из Варшавы или Кракова», — констатировал Резников.
Новости Украины - Сегодня, 19:00 128
Об этом говорилось в приветственном слове вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, зачитанном к участникам XII Международного форума «Польско-украинские дни бизнеса», передает «Укринформ».
«Мы ждем, что особый экономический режим на Донбассе заработает к следующей осени. Поэтому советую присмотреться к этим возможностям», — говорится в обращении Резникова к участникам польско-украинского форума.
Он отметил, что коронакризис отразился на экономике многих, в том числе и Украины. По его убеждению, в этой ситуации бизнесу важно поймать момент, когда рынок начнет развиваться от падения к развитию, поскольку это лучшее время для инвестиций.
«Мы ждем, что наиболее динамичный поворот для роста произойдет на подконтрольной правительству Украины части Донецкой и Луганской областей. Для того, чтобы это произошло, наша команда готовит комплекс инициатив — специальную стратегию развития Донетчины и Луганщины, которая обеспечит для инвесторов очень благоприятные требования», — подчеркнул вице-премьер-министр.
Резников добавил, что они будут включать ряд налоговых и таможенных преференций, страхование военно-политических рисков, а также возможность разрешения споров на основе правил международного коммерческого арбитража.
По его словам, Донбасс пострадал от российской агрессии, но в результате разрушения старой модели экономики там открылось пространство для «масштабного экономического эксперимента».
«Мы видим на Донбассе потенциал для создания производственной площадки европейского масштаба и до него будет лишь 2,5 часа на самолете из Варшавы или Кракова», — констатировал Резников.
Новости Украины - Сегодня, 19:00 128
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