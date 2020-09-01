Молодежные активисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения (ФОТО)

Активисты общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД) в рамках благотворительной акции "Помощь ветерану" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Токарева с днем рождения. Об этом ЛИЦ сообщил один из организаторов акции, инспектор по воспитательной работе и связям с общественностью Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко Левон Акопджанян."Акция "Помощь ветерану" продолжается. Сегодня мы посетили на дому и поздравили ветерана Великой Отечественной войны, участника боевых действий Токарева Михаила Филипповича, который отмечает свое 87-летие", - сказал он.Активисты также вручили имениннику подарки и продуктовые наборы от министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета и первого заместителя министра культуры, спорта и молодежи Республики Александра Корниенко.Акопджанян напомнил, что стартовавшая в середине апреля акция "Помощь ветерану" проходит в Республике на постоянной основе."Естественно, ветераны нас всегда встречают с радостью, для них это приятное удивление, они благодарны такому вниманию. Мы считаем, что молодежь должна помнить о своих героях, которые живут среди нас", - сказал он.Напомним, активисты ПАД с начала акции "Помощь ветерану" передали ветеранам более 170 продуктовых наборов.24 сентября — Луганск