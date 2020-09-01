ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров

"Мы пока не имеем никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия. Изначально нам германские коллеги сказали: "Мы вам ничего не можем сказать, потому что дело не российско-германское, дело уже интернациональное, и вот у нас есть интернациональная структура - Организация по запрещению химического оружия, обращайтесь туда", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: "Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?" Нам ответили: "Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить". То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву", - подчеркнул Лавров.

Фото: РИА НовостиОрганизация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.вЃЈвЃЈГлава российской дипломатии подчеркнул, что Москва практически сразу же обратилась в ОЗХО. "И нам там несколько дней, ну так по-русски говоря, морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали. И руководство этой организации, этого технического секретариата, в котором на ведущих позициях граждане стран-членов НАТО, я вынужден об этом сказать, нас уверяло, что они ни при чем", - сказал Лавров.вЃЈвЃЈНавального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.