МГБ установило сотрудников СБУ и ЦИПсО, причастных к диверсионной деятельности в ЛНР

МГБ ЛНР установило имена сотрудников центра информационно-психологических специальных операций (ЦИПсО) и СБУ, причастных к проведению диверсионной деятельности на территории ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства госбезопасности Республики.

На пункт связи пожарной части Алчевска 23 сентября поступило сообщение о минировании зданий Алчевской гимназии имени Липовенко и детской поликлиники. В МЧС ЛНР сообщили, что при проведении обследования зданий и прилегающей территории взрывоопасных предметов не выявлено. Представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявила, что звонки о минировании объектов в Алчевске являются продолжением диверсионной деятельности СБУ на территории ЛНР.

"По результатам проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий получены данные украинских силовиков, имеющих непосредственное отношение к указанной деятельности: Винниченко В.В. – заместитель начальника ГУ (главного управления) СБУ в Донецкой и Луганской областях; Скритутский А.А. – первый заместитель начальника 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях; Гуцол А.В. – начальник отдела "Т"; Рипа Ф.В. – оперуполномоченный отдела "Т"; Весельский Я.Ю. – оперуполномоченный отдела контрразведки; сотрудники ЦИПсО Милевский К.В., Шевченко О.А., Даценко Д.К., Гуда М.В., Доля Ю.Г., Литвиненко О.Е., Серженко Ю.И., Овчинников М.О., Кузнецов О.С.", - сообщили в МГБ.

В ведомстве отметили, что звонок о минировании осуществлен сотрудниками СБУ с номера, зарегистрированного на имя Вадима Дреева.

"Последний на протяжении двух лет по указанию украинской спецслужбы завозил на территорию Республики взрывные устройства, которые были использованы для проведения террористических актов в Луганске. В 2019 году Дреев был задержан МГБ ЛНР и помещен на принудительное лечение в учреждение здравоохранения", - напомнили в Министерстве.

Там добавили, что представители СБУ совместно с ЦИПсО "регулярно проводят подобные акции для запугивания жителей Луганской Народной Республики".

"При этом основными объектами телефонного терроризма становятся социальные учреждения", - отметили в МГБ.

24 сентября — Луганск