В Киеве решили отменить визит Зеленского в Белоруссию

Фото: © president.gov.uaВизит президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию, который планировался в октябре, отменен, сообщила в четверг пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель, передает РИА Новости.вЃЈРанее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Зеленскому приглашение посетить в октябре Гродно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет совершать визит в Белоруссию до стабилизации ситуации в этой стране.вЃЈ"Действительно, визит президента Украины в Белоруссию, планировавшийся в октябре, был отменен", - цитирует Мендель агентство "РБК-Украина".