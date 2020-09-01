Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Киеве решили отменить визит Зеленского в Белоруссию

root Сегодня, 20:3033Новости
В Киеве решили отменить визит Зеленского в Белоруссию
Фото: © president.gov.ua
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию, который планировался в октябре, отменен, сообщила в четверг пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель, передает РИА Новости.
вЃЈ
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Зеленскому приглашение посетить в октябре Гродно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет совершать визит в Белоруссию до стабилизации ситуации в этой стране.
вЃЈ
"Действительно, визит президента Украины в Белоруссию, планировавшийся в октябре, был отменен", - цитирует Мендель агентство "РБК-Украина".

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: