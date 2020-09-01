Синоптики прогнозируют днем 25 сентября в ЛНР до 28 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 25 сентября будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 24 сентября до 21:00 25 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, по югу Республики до 13, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 25 сентября метеорологи отмечали в 1973 году – минус 3,8 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1937 году и составляла плюс 31,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 25 сентября – 05:42, время захода – 18:47. Продолжительность светового дня составит 13 часов 05 минут.

По предварительному прогнозу, 26-27 сентября влияние юго-западной периферии Сибирского антициклона обусловит сухую и теплую погоду, температурный фон существенно не изменится.

24 сентября — Луганск