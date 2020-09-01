Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается серьёзный рост числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает RT.
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«Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — цитирует РИА Новости Собянина.
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По его словам, нужно беречься и «соблюдать требования врачей».
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Ранее в городском оперативном штабе сообщили, что число ежедневно госпитализируемых пациентов с COVID-19 в Москве за неделю увеличилось примерно на треть.
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Кроме того, столичные власти направили предприятиям рекомендации перевести часть сотрудников на удалёнку.
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