КПВВ в Счастье будет автомобильным и пешеходным. ФОТО



В городе Счастье продолжается строительство дополнительного пункта пропуска через линию разграничения. Решение о строительстве нового КПВВ было принято во время встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Строительство дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сначала обустраивается пешеходное сообщение, потом — автомобильное.

К строительству КПВВ привлечен личный состав Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.

На Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец, уже расчищена и площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенный участок доставлены и установлены три мобильных жилых модуля.

Стоит заметить, что помощь в сооружении КПВВ предложили и различные международные гуманитарные организации. При их поддержке, на новом пункте пропуска будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Открытие нового КПВВ «Счастье» запланировано на 10 ноября 2020 г. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда — 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.

На сегодня в районе проведения операции Объединенных сил ежедневно функционирует КПВВ «Станица Луганская», дважды в неделю — КПВВ «Новотроицкое». Остальные пункты пропуска, а это «Золотое», «Марьинка», «Гнутово» и «Майорское», не функционируют.

Новости Региона - Сегодня, 19:57 793 На Луганщине строят новый КПВВ через линию разграничения, открытие запланировано на 10 ноября.В городе Счастье продолжается строительство дополнительного пункта пропуска через линию разграничения. Решение о строительстве нового КПВВ было принято во время встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г.Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.Строительство дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сначала обустраивается пешеходное сообщение, потом — автомобильное.К строительству КПВВ привлечен личный состав Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.На Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец, уже расчищена и площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенный участок доставлены и установлены три мобильных жилых модуля.Стоит заметить, что помощь в сооружении КПВВ предложили и различные международные гуманитарные организации. При их поддержке, на новом пункте пропуска будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.Открытие нового КПВВ «Счастье» запланировано на 10 ноября 2020 г. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда — 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.На сегодня в районе проведения операции Объединенных сил ежедневно функционирует КПВВ «Станица Луганская», дважды в неделю — КПВВ «Новотроицкое». Остальные пункты пропуска, а это «Золотое», «Марьинка», «Гнутово» и «Майорское», не функционируют. Новости Региона - Сегодня, 19:57 793

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