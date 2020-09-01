Они сражались за Родину?

У каждой нации есть свои определенные ориентиры. Люди, традиции, история. В любом случае, патриотизм не зарождается на пустом месте. Должны быть некие катализаторы, которые заставляют население слиться в едином порыве и направить свои ресурсы на реализацию конкретной идеи.Буквально с детского сада в наше мировоззрение закладывались конкретные модели, которым в дальнейшем мы следовали на протяжении всей своей жизни. И это совершенно неплохо, так как пропитанное подобной идеологией общество при необходимости довольно быстро формировалось в однородную массу, способную ради достижения поставленной цели на многое.Патриоты, так было раньше и так есть сейчас, всегда являлись оплотом действующего политического строя. Именно они являются тем авангардом, который при первых признаках опасности и угрозы извне становится на защиту своего Отечества. Государство, населению которого патриотизм чужд как таковой, рано или поздно теряет свою самостоятельность и растворяется в анналах истории.Несомненно, движущей силой новой Украины являются именно патриоты, те, кто готов ради будущего своей страны на подвиги и свершения. Именно они определяют текущую повестку, как внутриполитическую, так и внешнеполитическую. Но вот вопрос, откуда черпают свое вдохновение эти люди, готовые положить свои жизни на алтарь борьбы за независимость своей родины? Какие ориентиры сегодня в приоритете у тех, кто пытается построить собственную Украину, оставившую в прошлом «пагубное» советское наследие и уже одной ногой шагнувшую в светлое европейское будущее?Здесь все совсем печально. Не воспользовавшись очевидными преимуществами, которые дает Украине статус государства, внесшего колоссальный вклад в победу над фашизмом, украинские политологи пошли путем поиска альтернативных героев, многие из которых не выдерживают никакой критики. В принципе, даже можно сказать, что у них все получилось.История, как наука, не должна служить действующему политическому строю. Ее основная задача – передавать нам опыт предыдущих поколений, оберегая нас от тех ошибок, которые были совершены ранее. Ну и, конечно, история должна давать нам те ориентиры, ориентиры объективные, на базе которых формируются полноценные патриотические настроения.К сожалению, сегодня далеко не все понимают, что ставить историю на службу политической элите – фатальная ошибка.В мае 2020 года Окружной административный суд Киева признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской и, соответственно, не подпадает под действие законодательства о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов. Украинские «эксперты» пытались доказать всем и вся, что бойцы данного карательного подразделения являлись патриотами своей страны и сражались исключительно за будущее Украины. В общем, наглядный и доступный пример для подражания. Однако суд, который, без всякого сомнения, учел тот факт, что дивизия «Галичина» входила в состав другого формирования - "Ваффен-СС", которое Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией, все же пришел к выводу, который послужил причиной запрета дальнейшего использования символики дивизии «Галичина» на территории Украины.Настоящие патриоты Украины не смирились с данным решением и бросили все свои силы на то, чтобы восстановить поруганную честь своих «героических» предков. Их потуги увенчались успехом, и на днях Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение Окружного админсуда о признании противоправным вывода Института национальной памяти о том, что символика СС "Галичина" не является нацистской, а поэтому не подпадает под запрет символики коммунистических и национал-социалистических режимов. Как-то так.Печально. Не думал, что стану свидетелем наступления времен, которые войдут в историю исключительно благодаря повальной героизации преступников и дискредитации героев. Бойцы дивизии «Галичина», если этих людей вообще можно назвать бойцами – откровенные преступники и каратели, проявившие себя не на поле боя, а исключительно в подавлении антинацистских восстаний, усмирении мирного населения и борьбе с партизанами, сегодня преподносятся в качестве героев «освободительного движения». Не исключено, что уже завтра историю данного «воинского соединения» начнут преподавать в школах, призывая учащихся брать пример с «настоящих героев Украины». Неплохо было бы, чтобы при подобном стечении обстоятельств тем, кто решит брать пример с нацистских преступников, рассказывали, в том числе, и о совершенных ими преступлениях, делая при этом акцент на том, как они закончили свой жизненный путь.Алексей Зотье