Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 26 сентября

Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 26 сентября. Об этом сообщили в финучреждении.

"Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 26 сентября 2020 года, будут работать 17 отделений банка", - говорится в сообщении.

Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 26 сентября 2020 года:

Дежурные отделения по Луганску:

№ п.п.

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Луганск

ул. Советская, 61

08:30 – 16:00

2

Луганск

кв. Гагарина, 3а

08:30 – 16:00

3

Луганск

кв. Героев Сталинграда, 9а

08:30 – 16:00

4

Луганск

ул. Веселогоровская, 7

08:30 – 16:00

Дежурные отделения на территории Республики:

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Алчевск

ул. Гмыри, 29

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Антрацит

ул. Петровского, 9

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Брянка

микрорайон "Тополь", 11а

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Краснодон

Микроцентр, 18

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Красный Луч

ул. Хрустальское шоссе, 10

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Лутугино

ул. Крупской, 22

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Перевальск

ул. Ленина, 39а

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Ровеньки

ул. Плеханова, 1/1

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Свердловск

ул. Энгельса, 32

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Стаханов

ул. Ленинградская, 3/1

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Кировск

ул. 23-го Партсъезда, 10а

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Славяносербск

ул. Ленина, 68

08:30 – 16:00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Первомайск

ул. Макушкина, 1а

08:30 – 16:00

Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:

- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;

- прием всех видов коммунальных платежей.

25 сентября — Луганск