Браконьеры застрелили тигра Павлика



«С 8 сентября сигнал от ошейника Павлика пропал. Его последняя локация определялась в Свободненском районе. На место выехала оперативная группа управления по охране животного мира области. Специалисты обследовали территорию в поисках любых следов тигра, а также вели работу с населением. 22 сентября инспекторы охотнадзора получили информацию о том, что тигр был застрелен браконьерами с указанием примерного места отстрела», – сказали в пресс-службе управления.



«Буду добиваться самого серьезного наказания для виновных. С рук им это не сойдет!» – заявил Орлов.

Браконьеры в Амурской области убили тигра, которого в мае 2019 года выпустили на волю в Амурской области после комплексного курса реабилитации, сообщила пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.Амурского тигра Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в феврале 2018 года. Спустя 1,5 года после курса реабилитации в Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра в Приморье их выпустили на волю в Архаринском районе Амурской области, предварительно надев на них для мониторинга ошейники с GPS-сигналом.«Амурский тигр Павлик, выпущенный на территории региона в мае 2019 года, застрелен браконьерами. Туша животного обнаружена служащими управления по охране животного мира области 23 сентября», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.В ведомстве рассказали, что мониторинг передвижения амурских тигров в регионе ведется постоянно, и местонахождение хищников определяется с помощью спутникового сигнала, который передают ошейники, надетые на тигров.Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче животного, занесенного в Красную книгу России. Наказание по данной статье – лишения свободы до четырех лет, а также выплата за ущерб, причиненный природе, в размере 1,1 млн рублей.Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что информация о причастных к убийству тигра уже есть, расследование дела взято на его личный контроль.Напомним, в декабре сообщалось, что погибшего амурского тигренка нашли убитым в охотничьих угодьях Приморского края, неподалеку от места происшествия задержали браконьеров, которых сейчас проверяют на причастность к убийству хищника.