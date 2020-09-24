Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.09.2020

"Нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 24.09.202009:00Представительство ЛНР в СЦКК сообщил, за минувшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.