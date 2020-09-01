Денис Шмыгаль пообещал сделать украинцев богатыми

Перед местными выборами на Украине подняли популярную и вместе с тем популистскую тему повышения зарплат. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2021 году средняя зарплата в Украине может вырасти с 11 800 гривен (это, по сообщению Кабмина, сейчас) до 13 000 гривен и до 15 000 гривен вЂ• в 2022-м.«Мы просчитываем поэтапный рост заработной платы, вЂ• пояснил он. вЂ• Это довольно оптимистичный сценарий». При этом Шмыгаль понимает, что обещанное придется либо исполнять, либо оправдываться, и делает оговорку: многое будет зависеть от общей ситуации в экономике, в том числе от роста ВВП. Также, по мнению премьера, когда средняя зарплата в Украине увеличится до 15 000 гривен, многие украинцы откажутся от идеи поездки на заработки в соседние страны.Также с 1 сентября минимальная зарплата украинца составляет 5000 гривен, а с начала 2021 года она будет повышена до 6000. Шмыгаль сообщил, что на грядущее повышение бюджету необходимо 159 млрд гривен.Все в этом сообщении Шмыгаля прекрасно. Начнем с того, почему, по мнению Кабмина Украины, экономический сценарий является оптимистичным. Здесь тоже есть достаточно места для популизма. Украинское правительство говорит о росте ВВП в следующем году на 4,6–4,7 проц., что позволит поднять как минимальную, так и среднюю заработную плату.Интересно, что у Шмыгаля и Кабмина для украинского народа есть одни цифры, а для МВФ вЂ• совершенно другие. Напомним, что экономика Украины на данный момент полностью подчинена соглашению с Международным валютным фондом, который заключил со страной кредитную программу на 5 млрд долларов. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман вполне прозрачно дал понять, что фонд пристально следит за экономической политикой в стране и хочет, чтобы Украина тратила столько, сколько сможет заработать.И прежде чем говорить о росте ВВП в 2021 году, нужно закончить 2020-й! В этом году, по прогнозу Международного валютного фонда, ожидается падение валового внутреннего продукта Украины на 8,2 проц. Уровень инфляции по итогам года составит 4,5 проц. МВФ не верит в украинскую экономику и полагает, что она будет выходить из экономического кризиса намного медленнее, нежели считалось по предыдущим прогнозам. На 2021 год МВФ прогнозирует рост ВВП всего на 1,1 проц., в то время как ранее рассчитывал на 3,6 проц. Теперь сравните это с озвученным премьер-министром ростом ВВП в 4,6 проц. Чем этот рост экономисты во главе с бывшим по молодости бухгалтером Денисом Шмыгалем подтверждают? Да ничем! Тем более что один из главных «спонсоров» украинской экономики говорит, что перспектив для ее роста нет.Обновленный летом прогноз МВФ по развитию экономики Украины стал одним из самых худших среди имеющихся прогнозов. И составляли его летом, а сейчас, осенью, когда совершенно ясно, что пандемия коронавируса продолжит влиять на падение мировой экономики, ситуация может только усугубиться.Но Шмыгаль идет дальше и говорит: повышение минимальной зарплаты не приведет к значительному ускорению инфляции. Минэкономики прогнозирует уровень инфляции на уровне 7,3 проц. Сегодня курс планомерно идет к цифре 28 гривен за доллар (на момент написания статьи до 28 не хватает 9 копеек). Обычные киевляне уже успели принять сообщение Шмыгаля со свойственным им пессимистическим юмором: дескать, премьер дал совет покупать доллары! И действительно, при возможном долларе по 30 гривен в 2021 году увеличение средней зарплаты не видится чем-то нереальным. Но увеличена она будет по умолчанию… за счет тех, кто получает зарплату в долларах! Не врет Шмыгаль, получается, только жителям Украины оттого, что кто-то в столице имеет долларовые зарплаты, не легче.Озвученная Шмыгалем новость о повышении зарплат не возымеет доверия ни в центре, ни на периферии. «Средние зарплаты» не получают многие бюджетные работники вЂ• жители Киева. Что уже говорить о населении регионов, где сельчане зачастую довольствуются заработной платой 4000 гривен. И это несмотря на установленную минимальную зарплату! Даже 5000 гривен вЂ• это 170–175 долларов. Конечно, после такого роскошного заработного предложения от государства украинец откажется от идеи заработков за рубежом.Тем временем в Минфине Украины заявляют, что повышение минималки всего на 300 гривен (до тех самых «бешеных» пяти тысяч) обойдется бюджету в 3 млрд гривен за три месяца. Посчитайте, сколько украинцев по стране получают минимальную заработную плату! Расходы Минфин планирует профинансировать за счет… других расходов. Экономить решили на обслуживании госдолга. По словам заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, из-за повышения минимальной зарплаты по стране единый налог вырастет почти на 260 грн в месяц, также поднимутся налоги на недвижимость, туристический и военный сборы. «Этот законопроект лучше назвать о сокращении рабочих мест», вЂ• резюмировал нардеп.Если сейчас для Украины траты госбюджета в размере 3 млрд гривен являются немалой проблемой, то что можно говорить об анонсированном повышении средней зарплаты в следующем году? 159 млрд гривен ниоткуда не возьмутся, МВФ заблокирует любой пункт госбюджета, который не будет подтвержден доходной частью. Вот, собственно, и объяснение, почему заявления Шмыгаля о повышении зарплат популярные и популистские одновременно. Нынешнему режиму ничего хорошего от их неисполнения в будущем не светит.Артём Бузила