Мнение: Конец операции В«НовичокВ»: шесть причин, почему дело Навального развалится

новостей. Скоро появится и сам Лешенька Навальный, надеюсь, живой и невредимый.



P.S. Пока писался материал. Как в воду глядел. Судя по тому, что Меркель в своих обвинениях РФ по «Новичку» взяла на пару дней паузу, после которой предпочла вывести нашего героя из медикаментозной комы, а на жесткое заявление МИД РФ в лице его главы Лаврова «предъявить доказательства» или не морочить голову, не нашла ничего лучшего, как предложить общаться с ней через ОЗХО, данная инфа до нужных ушей не дошла и игры с «Новичком» продолжатся. Но то, что 10 сентября случилось чудо, и жертва кровавой гебни Лешенька Навальный вышел из комы и заговорил, уже внушает определенный оптимизм. На нас теперь не навесят еще одну жертву «Новичка», хотя сам Навальный у нас на глазах превращается из молчаливого главного героя фильма ужасов «Жертва режима» в говорящую декорацию к римейку триллера «Вспомнить всё». Но это удел всех статистов. Оскара ему не видать.

Владимир Волконский