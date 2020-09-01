Образование является одной из самых приоритетных сфер в развитии Республики – МП

Сфера образования является одной из наиболее приоритетных в развитии Республики. Об этом заявил заместитель председателя Молодежного парламента (МП) ЛНР Виктор Михайленко.

"Хочу сказать, что образование – это одна из самых приоритетных сфер в развитии Республики. Ведь от качества обучения студентов зависит развитие и всех остальных направлений в ЛНР, - сказал он. - Молодежь, будучи еще абитуриентами, должна подходить к вопросу выбора профессии ответственно, ведь потом им нужно четко понимать и знать свое дело для того, чтобы быть востребованными среди работодателей".

Зампредседателя МП ЛНР подчеркнул, что, в частности, в настоящее время Республика нуждается в педагогах.

"Молодые учителя привносят в сферу образования что-то новое: свою жизненную позицию, мировоззрение. Их работа по воспитанию и обучению подрастающего поколения очень важна для нас, так как именно это подрастающее поколение в будущем будет продолжать строить и развивать ЛНР", - добавил Михайленко.

Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщил, что Министерство образования и науки ЛНР с целью популяризации профессии педагога открыло в общеобразовательных учреждениях Республики 14 профильных классов.

25 сентября — Луганск