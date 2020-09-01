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КРРТ частично приостановит радиовещание в Ровеньках из-за профилактических работ

root Сегодня, 12:4527Новости
КРРТ частично приостановит радиовещание в Ровеньках из-за профилактических работ
Государственное унитарное предприятие "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ) частично приостановит радиовещание в Ровеньках в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.
В Ровеньках 28 сентября с 08:00 до 14:00 будет приостановлено радиовещание станций "Вести Плюс" и "Маяк".
25 сентября — Луганск

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