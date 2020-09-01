КРРТ частично приостановит радиовещание в Ровеньках из-за профилактических работ

Государственное унитарное предприятие "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ) частично приостановит радиовещание в Ровеньках в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

В Ровеньках 28 сентября с 08:00 до 14:00 будет приостановлено радиовещание станций "Вести Плюс" и "Маяк".

25 сентября — Луганск