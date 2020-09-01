Как нам вернуть Украину

Вы, конечно, встречали рассуждения о том, что Россия «потеряла» Украину из-за своей беспечности. Дескать, работать надо было, а не баклуши годами бить. Я уже высказывался по поводу того, как трудно сверхдержавам заставить соседей себя любить. Это объективно. Теперь подбавлю оптимизма: как раз сейчас появляется шанс вернуть Украину и другие экс-республики СССР в нашу зону влияния.Когда-то, в далеком теперь уже 2005 году один наш политолог после победы первого майдана и воцарения Ющенко объяснил проигрыш Януковича так: «Мы делали выборы, а американцы — революцию». В этом суть непонимания ситуации горячими головами, требующими каких-то немедленных и весьма эффективных действий. Каких — не знает никто.Чтобы стало яснее, переведем взгляд с запада на восток, в Казахстан.Есть ли риск, что в этой тоже братской стране к власти со временем придут местные националисты — главное оружие США на постсоветском пространстве? Пока руль в руках Назарбаева, этого, разумеется, не произойдет. Но мы ведь должны упреждать негативное развитие событий и работать не перспективу, верно? Когда-то на Украине тоже вроде бы ничто не предвещало бури, однако она случилась.Сегодня уже понятно, как действовали американцы. Завербовали местных активистов — борцов за все хорошее против всего плохого, купили их грантами и стали ждать. Активисты тем временем в средствах массовой информации и соцсетях зарабатывали себе авторитет громкими расследованиями против неугодных олигархов, выдавая это за борьбу с коррупцией. Такое неискушенной публике нравится.В нужный момент закрытые аккаунты националистов-единомышленников открылись, за считанные недели стали популярны по всей Украине благодаря мощной поддержке из-за рубежа и вывели десятки, если не сотни тысяч возмущенных селян и горожан на Майдан.Можем ли мы провернуть такой финт в Казахстане? Ведь именно в том, что Кремль работает не с населением, как американцы, а с властью, и состоит главный упрек крепких задним умом критиков.Разумеется, можем. И автоматически рассоримся с действующей, вполне лояльной России властью. Вплоть до разрыва дипотношений. Разве это разумно?Американский способ выращивания новой элиты годится только для смены законной власти. Так что в случае Казахстана или любой другой экс-республики СССР, с элитами которых у нас сложились нормальные отношения, он не подходит. В отличие от американцев, у нас нет цели свергнуть власть в соседних странах — мы работаем с тем, что есть.Но обратите внимание: получив контроль над колонией, США тоже не хотят майданов на Украине, они их гасят в зародыше. Народ безмолвствует, несмотря на то, что сегодня поводов для недовольства на порядок больше, чем во времена Януковича или, тем более, Кучмы.Ибо произошло следующее: усадив во все киевские кабинеты лояльных туземных вождей, Соединенные Штаты оказались в нашем положении. Теперь им нет дела до маленьких украинцев — они взаимодействуют исключительно с верхушкой. Не могут же они работать против самих себя, собственными руками уничтожать все, что наживалось непосильным трудом долгие десятилетия.А это означает, что пришло наше время. Бесхозные маленькие украинцы, получившие кучу проблем после победы революции гидности, к которой их так долго готовили, — прекрасный материал для лепки следующего, уже пророссийского майдана.Только нужно запастись терпением, как американцы — на переформатирование Украины понадобятся десятки лет. Спешить не нужно.Надо сказать, ситуация для начала кампании по возврату нэньки в Россию сложилась прекрасная. Закрыты аккаунты, телеканалы, соцсети, что делает их такими же популярными, как «Голос Америки» или «Радио Свобода» в советское время. Сейчас, когда у всех есть интернет, достучаться до мятежных сердец даже проще.Думаю, лет через десять, в течение которых экономика деградирует окончательно, на Украине появится плотная и довольно существенная прослойка интеллигенции, недовольная положением американской колонии. Через двадцать люди будут отправлять детей учиться в Москву и Питер, а через тридцать-сорок можно будет подумать о всеукраинском антиамериканском русском бунте, бессмысленном и беспощадном.Понимаю, всем хочется быстрее. Но, полагаю, мирных способов вернуть отколовшиеся русские земли, к сожалению, не получится.Павел Шипилин