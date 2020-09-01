Как нам вернуть Украину
Вы, конечно, встречали рассуждения о том, что Россия «потеряла» Украину из-за своей беспечности. Дескать, работать надо было, а не баклуши годами бить. Я уже высказывался по поводу того, как трудно сверхдержавам заставить соседей себя любить. Это объективно. Теперь подбавлю оптимизма: как раз сейчас появляется шанс вернуть Украину и другие экс-республики СССР в нашу зону влияния.
Когда-то, в далеком теперь уже 2005 году один наш политолог после победы первого майдана и воцарения Ющенко объяснил проигрыш Януковича так: «Мы делали выборы, а американцы — революцию». В этом суть непонимания ситуации горячими головами, требующими каких-то немедленных и весьма эффективных действий. Каких — не знает никто.
Чтобы стало яснее, переведем взгляд с запада на восток, в Казахстан.
Есть ли риск, что в этой тоже братской стране к власти со временем придут местные националисты — главное оружие США на постсоветском пространстве? Пока руль в руках Назарбаева, этого, разумеется, не произойдет. Но мы ведь должны упреждать негативное развитие событий и работать не перспективу, верно? Когда-то на Украине тоже вроде бы ничто не предвещало бури, однако она случилась.
Сегодня уже понятно, как действовали американцы. Завербовали местных активистов — борцов за все хорошее против всего плохого, купили их грантами и стали ждать. Активисты тем временем в средствах массовой информации и соцсетях зарабатывали себе авторитет громкими расследованиями против неугодных олигархов, выдавая это за борьбу с коррупцией. Такое неискушенной публике нравится.
В нужный момент закрытые аккаунты националистов-единомышленников открылись, за считанные недели стали популярны по всей Украине благодаря мощной поддержке из-за рубежа и вывели десятки, если не сотни тысяч возмущенных селян и горожан на Майдан.
Можем ли мы провернуть такой финт в Казахстане? Ведь именно в том, что Кремль работает не с населением, как американцы, а с властью, и состоит главный упрек крепких задним умом критиков.
Разумеется, можем. И автоматически рассоримся с действующей, вполне лояльной России властью. Вплоть до разрыва дипотношений. Разве это разумно?
Американский способ выращивания новой элиты годится только для смены законной власти. Так что в случае Казахстана или любой другой экс-республики СССР, с элитами которых у нас сложились нормальные отношения, он не подходит. В отличие от американцев, у нас нет цели свергнуть власть в соседних странах — мы работаем с тем, что есть.
Но обратите внимание: получив контроль над колонией, США тоже не хотят майданов на Украине, они их гасят в зародыше. Народ безмолвствует, несмотря на то, что сегодня поводов для недовольства на порядок больше, чем во времена Януковича или, тем более, Кучмы.
Ибо произошло следующее: усадив во все киевские кабинеты лояльных туземных вождей, Соединенные Штаты оказались в нашем положении. Теперь им нет дела до маленьких украинцев — они взаимодействуют исключительно с верхушкой. Не могут же они работать против самих себя, собственными руками уничтожать все, что наживалось непосильным трудом долгие десятилетия.
А это означает, что пришло наше время. Бесхозные маленькие украинцы, получившие кучу проблем после победы революции гидности, к которой их так долго готовили, — прекрасный материал для лепки следующего, уже пророссийского майдана.
Только нужно запастись терпением, как американцы — на переформатирование Украины понадобятся десятки лет. Спешить не нужно.
Надо сказать, ситуация для начала кампании по возврату нэньки в Россию сложилась прекрасная. Закрыты аккаунты, телеканалы, соцсети, что делает их такими же популярными, как «Голос Америки» или «Радио Свобода» в советское время. Сейчас, когда у всех есть интернет, достучаться до мятежных сердец даже проще.
Думаю, лет через десять, в течение которых экономика деградирует окончательно, на Украине появится плотная и довольно существенная прослойка интеллигенции, недовольная положением американской колонии. Через двадцать люди будут отправлять детей учиться в Москву и Питер, а через тридцать-сорок можно будет подумать о всеукраинском антиамериканском русском бунте, бессмысленном и беспощадном.
Понимаю, всем хочется быстрее. Но, полагаю, мирных способов вернуть отколовшиеся русские земли, к сожалению, не получится.
Павел Шипилин
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