С сегодняшнего дня луганчанам запрещено пересекать КПВВ «Станица Луганская» более одного раза в месяц, — Указ Пасечника



«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с целью обеспечения безопасности граждан Луганской Народной Республики внести изменение в указ главы Луганской Народной Республики от 10.06.2020 № УГ 359/20 «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская», изложив подпункт 2.2 пункта 2 в следующей редакции: «2.2. Въезд граждан на территорию Луганской Народной Республики с территории Украины и выезд граждан с территории Луганской Народной Республики на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Луганской Народной Республики, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Политика - Сегодня, 12:49 341 Леонид Пасечник своим указом внес изменения в указ от 10 июня 2020 года «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская».«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с целью обеспечения безопасности граждан Луганской Народной Республики внести изменение в указ главы Луганской Народной Республики от 10.06.2020 № УГ 359/20 «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская», изложив подпункт 2.2 пункта 2 в следующей редакции:, — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его опубликования. Политика - Сегодня, 12:49 341

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