«Желтый» уровень опасности сохраняется в Луганской области
В некоторых городах и районах Луганской области остается «желтый» уровень опасности. Это города Лисичанск и Северодонецк, а также Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
Так, решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое достоялось вчера, 24 сентября.
Новое распределение вступит в силу с 00:00 28 сентября. Новости Региона - Сегодня, 12:33 172
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
Так, решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое достоялось вчера, 24 сентября.
Новое распределение вступит в силу с 00:00 28 сентября. Новости Региона - Сегодня, 12:33 172
Метки: {keywords}