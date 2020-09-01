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«Желтый» уровень опасности сохраняется в Луганской области

verter Сегодня, 13:1524Новости
«Желтый» уровень опасности сохраняется в Луганской области
В некоторых городах и районах Луганской области остается «желтый» уровень опасности. Это города Лисичанск и Северодонецк, а также Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Так, решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое достоялось вчера, 24 сентября.
Новое распределение вступит в силу с 00:00 28 сентября. Новости Региона - Сегодня, 12:33 172

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