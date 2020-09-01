Украина привлекла зарубежных специалистов к блокировке приложения В«ВКонтактеВ»

Украинские специалисты совместно с зарубежными коллегами работают над блокировкой доступа к мобильному приложению российской соцсети «ВКонтакте» на территории страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.«В стране есть институции, которые сейчас находятся в работе [по решению проблемы доступа к приложению «ВКонтакте»]. Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решен», – цитирует ТАСС Данилова.По его словам, согласно украинскому законодательству о санкциях «ВКонтакте» не должен работать на Украине. Он отметил, что разработчики приложения очень быстро меняют прокси и украинские специалисты «не успевают за ними».Ранее замсекретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что возобновление работы российской сети «ВКонтакте» на Украине в канун местных выборов «угрожает безопасности» страны.В мае 2017 года на Украине запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.Половина украинцев назвали ошибкой запрет российских соцсетей. Позднее в пресс-службе соцсети сообщили, что если пользоваться мобильным приложением, то «ВКонтакте» доступна на Украине без VPN.