Кировск не верит обещаниям Киева о мире и продолжает жить в страхе – активист

Прифронтовой Кировск не верит обещаниям украинского руководства о мире и продолжает жить в страхе. Об этом заявил руководитель исполкома кировского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Александр Коржан.

"Уже более шести лет Кировск является прифронтовым городом. Война пришла в наш город в 2014 году и до сих пор не дает спокойно спать по ночам нашим жителям. Да, в последнее время прекратились обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. Но все равно мы продолжаем жить в страхе, потому что не верим обещаниям украинского руководства прекратить войну и перейти к мирному урегулированию конфликта", - сказал общественник.

Как отметил руководитель исполкома, жители прифронтового города сомневаются в том, что даже если Киев пойдет на диалог, то команды президента Владимира Зеленского "будут услышаны и выполнены украинскими военными и добровольческими батальонами".

"Каждый день мы живем с мыслью, что в любой момент могут снова начаться активные боевые действия. Такая ситуация и близость к линии фронта создают высокие риски для предпринимателей на нашей территории, из-за чего они не возобновляют работу", - продолжил Коржан.

Активист добавил, что именно поэтому многие вынуждены работать в других городах.

"Мы хотим, чтобы эта ситуация изменилась к лучшему, чтобы наши жители могли спокойно работать, - подчеркнул руководитель исполкома. - Очень хорошо, что пенсионеры и незащищенные слои населения получают помощь и поддержку от руководства Республики. Они обеспечены углем, получают гуманитарную помощь, в том числе и от волонтеров".

"Мы устали жить с мыслью "вдруг завтра снова война", мы хотим, чтобы Украина отстала от Донбасса. Мы сделали свой выбор в 2014 году, мы идем в Россию, и наше мнение ничто уже не изменит", - заявил Коржан.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

25 сентября — Луганск