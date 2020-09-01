ЧСПК отменила строгие ограничения, действовавшие в Славяносербске из-за COVID-19

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР отменила строгие ограничения на территории поселка городского типа (пгт) Славяносербск, введенные ранее с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Республики."Снять ограничения, введенные на территории пгт Славяносербск Славяносербского района Луганской Народной Республики в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. протокола Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики от 31 августа 2020 года № 43/2020. Срок – с 23:00 25 сентября 2020 года" – сказано в протоколе заседания ЧСПК.В пресс-службе отметили, что ограничения сняты "в связи с локализацией очагов инфекции COVID-19".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 31,6 млн, из них более 972 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 906 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.25 сентября — Луганск