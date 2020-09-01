Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

О готовящейся фальсификации выборов заявили в Кременной

verter Сегодня, 14:150Новости
О готовящейся фальсификации выборов заявили в Кременной
Полиция Луганской области получила сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства в Кременной, передает отдел коммуникации МВД.
Так, сегодня, 25 сентября, в Кременской отдел полиции поступило сообщение от главы одного из благотворительных фондов о том, что, по его мнению, неизвестные лица готовят фальсификации выборов в Кременной.
Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.
Новости Региона - Сегодня, 14:00 53

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: