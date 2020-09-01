О готовящейся фальсификации выборов заявили в Кременной
Полиция Луганской области получила сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства в Кременной, передает отдел коммуникации МВД.
Так, сегодня, 25 сентября, в Кременской отдел полиции поступило сообщение от главы одного из благотворительных фондов о том, что, по его мнению, неизвестные лица готовят фальсификации выборов в Кременной.
Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.
Новости Региона - Сегодня, 14:00 53
Так, сегодня, 25 сентября, в Кременской отдел полиции поступило сообщение от главы одного из благотворительных фондов о том, что, по его мнению, неизвестные лица готовят фальсификации выборов в Кременной.
Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.
Новости Региона - Сегодня, 14:00 53
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