На КПВВ «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» устанавливаются служебные модули. ФОТО
Специалисты устанавливают служебные модули на месте строительства контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».
Об этом сообщил представитель НМ Александр Мазейкин.
«При содействии СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, представителей СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня), МЧС и военных, сотрудниками строительных организаций продолжились работы по планировке площадок пунктов пропуска «Луганск — Счастье», «Первомайск — Золотое», укладке асфальтированного покрытия проезжей части, а также установке служебных модулей», — сказал он.
Мазейкин подчеркнул, что проведение работ стало возможным благодаря действию дополнительных мер по усилению режима перемирия.
Согласно договоренностей в ходе Трехсторонней контактной группы в Минске КПВВ в Счастье должен быть открыт 10 ноября, причем одновременно с пунктом пропуска в Золотом.
Как ранее информировал журналисты, в Луганске разъяснили почему оба новых КПВВ и в Золотом и в Счастье, будут автомобильными.
Так же журналисты информировал, что луганский губернатор Сергей Гайдай 28 июля заявлял, что в Луганской области на линии разграничения будет только один автомобильный контрольный пункт въезда-выезда — в Золотом.
«В районе Счастья разведение сил не планируется, планируется просто открыть еще один КПВВ. Этот переход не будет автомобильным. Мост в Счастье запланировано отремонтировать в этом году. И там будет пешеходный переход, потому что у нас автомобильный КПВВ планируется только один — в Золотом», — заявлял журналистам Гайдай.
Новости Региона - Сегодня, 13:29 345
Об этом сообщил представитель НМ Александр Мазейкин.
«При содействии СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, представителей СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня), МЧС и военных, сотрудниками строительных организаций продолжились работы по планировке площадок пунктов пропуска «Луганск — Счастье», «Первомайск — Золотое», укладке асфальтированного покрытия проезжей части, а также установке служебных модулей», — сказал он.
Мазейкин подчеркнул, что проведение работ стало возможным благодаря действию дополнительных мер по усилению режима перемирия.
Согласно договоренностей в ходе Трехсторонней контактной группы в Минске КПВВ в Счастье должен быть открыт 10 ноября, причем одновременно с пунктом пропуска в Золотом.
Как ранее информировал журналисты, в Луганске разъяснили почему оба новых КПВВ и в Золотом и в Счастье, будут автомобильными.
Так же журналисты информировал, что луганский губернатор Сергей Гайдай 28 июля заявлял, что в Луганской области на линии разграничения будет только один автомобильный контрольный пункт въезда-выезда — в Золотом.
«В районе Счастья разведение сил не планируется, планируется просто открыть еще один КПВВ. Этот переход не будет автомобильным. Мост в Счастье запланировано отремонтировать в этом году. И там будет пешеходный переход, потому что у нас автомобильный КПВВ планируется только один — в Золотом», — заявлял журналистам Гайдай.
Новости Региона - Сегодня, 13:29 345
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