Минобразования ЛНР приведет школьные образовательные стандарты в соответствие с российскими

Министерство образования и науки ЛНР приведет школьные образовательные стандарты в соответствие с российскими. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко."У нас будут новшества в общей средней школе. Мы проводили тщательный анализ наших государственных образовательных стандартов, по которым мы работали все это время. И анализ этих стандартов показал, что в этом году мы начинаем разработку образовательных стандартов, которые будут в полной мере соответствовать стандартам Российской Федерации. Это касается и начального, и среднего звена основной школы", - сказала она.И.о. министра добавила, что такую же работу планируется провести и относительно учреждений среднего профессионального образования.25 сентября — Луганск