В Луганске на завтра объявили штормовое предупреждение
Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами на территории Луганска днем 26 сентября.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС.
«Днем 26 сентября в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 16:21 0
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС.
«Днем 26 сентября в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 16:21 0
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