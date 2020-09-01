Народный Совет внес изменения в ряд законов ЛНР о статусе русского языка

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Луганской Народной Республики".

"Документ направлен на согласование норм ряда законов ЛНР с принятым ранее законом "О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики", в соответствии с которым русский язык является единственным государственным языком в Луганской Народной Республике", – рассказала депутат Нелли Задирака.

Она уточнила, что принятым законом вносятся соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс ЛНР, Кодекс гражданской защиты ЛНР, Кодекс ЛНР об административных правонарушениях, законы ЛНР "О судебной системе", "О воинской обязанности и военной службе", "О системе государственной службы Луганской Народной Республики", "О государственной гражданской службе Луганской Народной Республики", "О государственном реестре избирателей", "О выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики", "О выборах Главы Луганской Народной Республики" и "О рекламе".

Напомним, 3 июня депутаты Народного Совета ЛНР приняли закон "О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики", который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в ЛНР.

25 сентября — Луганск