Парламент внес изменения в законодательные акты в части ответственности за мелкие хищения

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Луганской Народной Республики".

Депутат Максим Уваров проинформировал, что "закон направлен на дальнейшую гуманизацию и либерализацию уголовного законодательства ЛНР".

"В целях установления адекватной ответственности за совершение незначительных корыстных правонарушений предполагается принятие комплексных мер по изменению уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях. Для реализации принципов справедливости, гуманности и экономии уголовной репрессии законом увеличивается сумма хищения чужого имущества, с которой наступает уголовная ответственность, с одной до двух с половиной тысяч рублей", – рассказал он.

Уваров добавил, что "в то же время для обеспечения надлежащей защиты прав собственности принятым законом Уголовный кодекс ЛНР дополняется новой статьей 1701, в которой устанавливается уголовная ответственность за совершение мелкого хищения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия".

"Это позволит должным образом реагировать на противоправное поведение лиц, склонных к систематическому хищению чужого имущества. Соответственно, данная мера обеспечит профилактику такого рода правонарушений", – пояснил депутат.

Он добавил, что принятые изменения "не касаются групповых и иных квалифицированных форм кражи, которые по-прежнему будут чреваты уголовно-правовыми последствиями для виновных".

25 сентября — Луганск